Batet califica de "error monumental" el cartel de Iglesias

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha calificado este sábado de "error monumental" el cartel del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el que se anuncia su vuelta al trabajo, y cree que quizás éste se haya apuntado al feminismo de forma "sobrevenida".

En declaraciones a RAC1, la ministra ha valorado en estos términos el cartel con el que se anunciaba el regreso de Iglesias a la política después del permiso de paternidad, en el que aparece la palabra "vuelve" escrita en morado con una tonalidad diferente que resalta la sílaba "el", haciendo referencia a su persona.

"Creo que el cartel fue un error monumental. No es la primera vez que protagoniza un episodio poco afortunado sobre el feminismo", ha opinado Batet.

En este sentido, ha señalado que, "puede ser", que Iglesias "se haya apuntado" al feminismo de "forma sobrevenida": "No creo que Podemos sea un partido que haya puesto desde sus orígenes mucho énfasis en el feminismo", ha agregado.

Preguntada si existe machismo en el Congreso, ha contestado que "siempre hay tics. Siempre hay algunos comentarios y actitudes que, en el fondo, dejan ver esta concepción -machista- que a mi me rechina".

Asimismo, la ministra ha criticado el proyecto de "feminismo liberal" de Ciudadanos, una manera a su juicio de "buscar excusas" o de "matizar" una materia en la que no caben "matices": "El feminismo, o te lo crees o no. No hay necesidad de ponerle adjetivos", ha defendido.