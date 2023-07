Batet alerta de que solo el PSOE puede frenar a la derecha: "Vamos a lo seguro"

La presidenta del Congreso y cabeza de lista del PSC por Barcelona, Meritxell Batet, ha asegurado este jueves que solo el PSOE y su líder, Pedro Sánchez, pueden frenar a la derecha en las próximas elecciones del 23-J, por lo que ha pedido ir "a lo seguro" y "que nadie se despiste".

Batet ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral, junto con el ministro de Cultura y Deportes y número dos de la candidatura, Miquel Iceta, la número tres y ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un acto en el Auditorio AXA de Barcelona que ha reunido a unas 550 personas.

"El 23-J habrá muchas papeletas encima de la mesa, pero solo una, con toda seguridad, puede frenar a la derecha y al PP, esa es la papeleta socialista, la de Pedro Sánchez", ha enfatizado Batet, que ha llamado a apostar "todo al rojo" para mantener y profundizar en las políticas progresistas llevadas a cabo por el actual gobierno.

"Todas las demás quieren o derogar, o bloquear, o poner precios, que nadie se despiste. Vamos a lo seguro, no es momento de buscar intermediarios, necesitamos garantizar que Pedro Sánchez sea el próximo presidente de España, por eso hay que votar directamente, sin intermediarios, a Pedro Sánchez", ha agregado.

Batet ha reiterado que estas elecciones son una disyuntiva entre "avanzar o retroceder", y ha advertido del riesgo de "volver al pasado" y que España se convierta en un "agujero negro" en políticas feministas o ambientales si gana el PP.

Además de destacar los avances en materia económica y social con el gobierno de Sánchez, Batet ha hecho hincapié en la "valentía" del presidente en la gestión del conflicto entre Cataluña y el Estado.

"Ha sido capaz de canalizar la mayor crisis territorial que hemos vivido en España. El presidente del Gobierno se la ha jugado por nosotros, por la convivencia entre catalanes y entre Cataluña y España", ha remarcado Batet, subrayado que hoy Cataluña y España están "infinitamente mejor que en 2017".

Asimismo, ha denunciado la "campaña de deshumanización" que ha sufrido Sánchez por parte de sus adversarios.

"Como no hay razones, no tienen argumentos, se han dedicado a insultar y deshumanizar, lo he vivido en el Congreso durante toda la legislatura. Esto no se puede permitir", ha señalado.