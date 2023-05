Batet alerta de que ya hay partidos democráticos que usan a métodos propios de los "extremismos", como la desinformación

Llama a los demócratas a organizarse a nivel mundial para hacer frente a quienes "amenazan el sistema democrático"

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha mostrado este viernes su preocupación por el hecho de representantes de partidos "democráticos" y "de gobierno" hayan empezado ya a utilizar métodos propios de los "extremismos disolventes" como la desinformación, la intolerancia hacía los adversarios políticos, la polarización, la crispación y la quiebra de las reglas de la democracia.

Lo ha hecho en el marco de la conferencia sobre 'La institucionalidad democrática y sus amenazas', que ha pronunciado ante miembros de la Cámara de los Comunes y del Senado canadiense, un acto organizado el Parliamentary Centre --una de las principales organizaciones no gubernamentales dedicadas al fortalecimiento de la democracia parlamentaria en Canadá-- al que han asistido también embajadores y representantes de organismos parlamentarios multilaterales.

"Aunque me preocupa que en casi todos los Parlamentos ya tengamos abiertos representantes de los extremismos disolventes que amenazan la democracia, me preocupa todavía muchísimo más que los representantes de partidos democráticos, de partidos de gobierno, estén paulatinamente deslizándose hacia la utilización de estos métodos. Eso es mucho más peligroso", ha avisado Batet, quien no se ha referido a ningún líder concreto.

CONTENERSE EN EL EJERCICIO DEL PODER

La presidenta ha argumentado que de la intolerancia respecto al adversario "se desprende otra amenaza", cada vez más visible como es "la quiebra de determinadas convenciones no escritas", lo que puede llevar, por ejemplo a "forzar la letra escrita de la ley", vulnerando "su espíritu y contraviniendo usos que siempre se habían respetado".

"Cuando se considera al adversario político un enemigo ilegítimo, es más probable que el representante que ocupa una institución democrática se considere habilitado para retorcer la letra de las normas escritas con el fin de ensanchar los límites de su capacidad de acción, y restringir la de sus adversarios", ha abundado.

Ante el peligro de esa deriva, Batet ha señalado la necesidad de dirigentes que sean "auténticos demócratas que practiquen la contención en el ejercicio del poder" porque "ni la Constitución ni las leyes evitarán la degradación de la democracia" si los representantes democráticos no "juegan limpio" y no respetan las reglas no escritas de la democracia.

HAY EN JUEGO MÁS QUE UNOS VOTOS EN UNAS ELECCIONES

Batet ha admitido que "es verdad que, en un mundo dominado por la emoción, que ha sustituido a la razón como activo electoral, es más difícil no caer en estas prácticas". "Pero los demócratas nos jugamos en ello mucho más que unos cuantos votos en las próximas elecciones", ha apostillado, incidiendo en que se está "poniendo en peligro el capital básico de los sistemas democráticos" que es, a su juicio, la confianza.

"A este peligroso juego de la desinformación, la intolerancia con el adversario (la auténtica destrucción de la persona) o la quiebra de los usos de la democracia, siempre acabará ganando, a la larga, el más populista y el más autoritario", ha añadido la presidenta del Congreso.

"Mi certeza es que debemos ser lo suficientemente demócratas para saber que este juego de la polarización emotiva está minando nuestras instituciones, y practicar el respeto y la contención, lo que yo denomino la institucionalidad democrática, es un imperativo. Estamos a tiempo de que las democracias prevalezcan", ha dicho, recordando que tanto en Brasil como en Estados Unidos "las instituciones resistieron el empuje autoritario".

En este contexto, ha hecho hincapié en que "todavía hay esperanza" y ha llamado a un actuación coordinada y organizada de los demócratas, también internacionalmente, porque "los que amenazan el sistema democrático sí están organizados y en contacto a nivel global".

En resumen, ha subrayado la necesidad de que los representantes democráticos practiquen la "institucionalidad democrática", en un momento en que las democracias "ceden" terreno y la "autocracias lo ganan" y mantienen una "actitud más desinhibida en su brutalidad". El ejemplo "más cercano y trágico" de esta realidad es, según Batet, "la agresión de Rusia a Ucrania".

EN CANADÁ HASTA EL DOMINGO

Además de su conferencia en el Parlamento canadiense, este viernes la presidenta del Congreso mantiene reuniones con el ministro de Cultura y Patrimonio de ese país, Pablo Rodríguez, con el de Vivienda, Diversidad e Inclusión, Ahmed Hussein, y los presidentes de las Comisiones de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional de la Cámara de los Comunes y el Senado. Finalmente, inaugurará la Exposición de Pablo Picasso 'La Celestina' en los Archivos Nacionales de Canadá.

El sábado, Batet viajará a Toronto y se reunirá con el presidente de la Asamblea Legislativa de Ontario, Ted Arnott, y mantendrá un encuentro con representantes de la comunidad española. El viaje finaliza el domingo con una visita a las cataratas del Niágara, una de las más importantes reservas naturales del país y donde podrá conocer el desarrollo de políticas medioambientales y de turismo sostenible.