'Bateeiros' entregan casi 15.000 firmas para reclamar a la Xunta "recuperar la gestión de la mejilla"

Asociaciones de mejilloneros vuelven a demandar una reunión con Rueda y avisan de que este año "va a ser de muy poquita producción"

Representantes del sector 'bateeiro' han entregado casi 15.000 firmas en el registro de la Xunta para reclamar la marcha atrás del decreto que da competencias a las cofradías sobre la gestión de la mejilla --derogación del artículo 13 del reglamento 153/2019--, ya que "limitan un montón de zonas de trabajo".

"Lo que queremos es recuperar la gestión de la mejilla, no es normal que la gestión de la mejilla esté en manos de quien no tiene competencias sobre ella, tiene que estar gestionada por quien tiene que recoger la mejilla", ha afirmado el presidente de la federación Arousa Norte, Álex Tubío, a las puertas del edificio de la Xunta en San Caetano, en Santiago, en donde se han concentrado más de 200 mejilloneros ante un amplio dispositivo policial este jueves.

De hecho, el propio Tubío se ha quejado del dispositivo "un poco exagerado" con decenas de agentes y varias furgonetas policiales. "Nos están tratando como delincuentes, nos encontramos aquí un montón de despliegue, nos amontonan aquí en el jardín". "Somos marineros, acuicultores, no somos delincuente", recrimina.

Así, apunta que desde que la aprobación del decreto y los planes de explotación del percebe "se limitan un montón de zonas de trabajo" para los mejilloneros, lo que les provoca "muchas dificultades" y "un montón de bateas vacías". Tras una año pasado "muy complicado", augura que 2023 --la campaña de extracción de mejilla termina el 15 de junio-- será con "muchos menos kilos de mejillón".

Expone que con este decreto "se limitan un montón de zonas de trabajo", "según la Consellería un 16%", pero "es donde está precisamente la mejilla".

Igualmente, advierte de que existe "mucha preocupación entre cocederos, depuradoras y fábricas porque está desabastecido el mercado". "Está entrando mucho productor foráneo gracias a todo esto que nos está pasando", agrega.

"Este año fue muy complicado, hubo muchos riesgos para la vida porque la gente se amontonó en las cuatro zonas que había con mal tiempo". Álex Tubío alerta de que 2023 "va a ser un año de muy poquita producción", de modo que, "como no se revierta, toda la cadena de valor que está detrás del mejillón está peligrando ahora mismo, son miles de familias que dependen de todo esto".

"La gente lo pasó muy mal, lo sigue pasando muy mal y la preocupación es tremenda porque las zonas estas que fueron abriendo de forma irregular y ahora más regulares son totalmente extraordinarias, para el año volveremos otra vez con la misma situación", opina.

DEMANDAN UNA REUNIÓN CON RUEDA

Junto a la entrega de estas firmas también han llevado al registro un escrito para pedir, "por milésima vez", una reunión con el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda. "No entendemos por qué este desprecio del presidente de la Xunta hacia nosotros. Somos asociaciones de productores, trabajadores, que lo único que queremos es que nos reciba el presidente de la Xunta porque entendemos que el tema es lo suficientemente importante", se queja Tubío.

Al respecto, reprocha que no hay "ninguna" interlocución con la Consellería do Mar. "No sabemos qué está elaborando, no tenemos ninguna noticia de ella", lamenta. "De nada podemos hablar si nos siguen prohibiendo acceder a la mejilla", apostilla.

UN 30% DE BATEAS SIN COMPLETAR

Un mes después del enfrentamiento en Santiago entre mejilloneros y policías, este portavoz de Arousa Norte explica que los "ánimos están bastante caldeados" por la situación que viven, si bien la concentración de este jueves se ha celebrado sin incidentes.

"Independientemente que ahora, al final, va apareciendo mejilla", relata que "un 30% de bateas están sin completar", y "las que se completaron se completaron todas juntas ahora, eso provoca que la producción no venga escalonada para el año que viene", lo que "va a causar problemas tanto de abastecimiento de depuradoras, de cocederos de fábricas y un problema que venga todo amontonado a última hora".

"No se puede vedar las zonas sin nosotros saber nada, nos enteramos de la aprobación del decreto cuando ya estaba aprobado, cuando se elaboran los planes de explotación del percebe que limitan las zonas a nosotros se nos comunican dos días antes de abrirnos la veda, no tuvimos ningún tipo de opción de aportar ningún contrainforme ni siquiera poder opinar", reprueba sobre la actitud de la Consellería do Mar.

Finalmente, el presidente de la federación Arousa Norte cree que: "Soluciones puede haber muchas, lo que no se puede es atropellarnos y dejarnos sin poder trabajar". "Pongamos la situación como estaba, pongámonos a hablar, nadie se niega a hablar, pero hay que contar con nosotros", sentencia.