Bassa: "No nos hacen falta batallas de postureo: es el momento del diálogo"

La consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias durante el Govern del 1-O, Dolors Bassa, ha rechazado este martes las "batallas de postureo" y ha apostado por "el diálogo" y por "avanzar en el día a día".

"Nos hemos ganado el derecho a no rendirnos, a construir un país más justo y libre", ha dicho en su intervención en la comisión del 155 en el Parlament.

Del mismo modo que hicieron los exconsellers Jordi Turull y Joaquim Forn en sus intervenciones, Bassa ha criticado las diferencias que han protagonizado los partidos independentistas en el Parlament, un choque que ha calificado de "batallas de postureo".

Por otro lado, Bassa ha acusado a las formaciones que dieron apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña de intentar hundir "los pilares no de nuestro Govern sino de nuestro país".

"Es imperdonable que representantes catalanes de los partidos del 155 celebrasen no sólo el cese del Govern, del Parlament, sino que pudiesen celebrar en algún momento afectar instituciones, afectar soberanía de los catalanes y afectar directamente bienestar de la ciudadanía", ha subrayado Bassa.

Ha agregado: "Ningún político que represente a los catalanes y las catalanas se debería alegrar del sufrimiento de sus entidades y del sufrimiento personal de muchos ellos"

Bassa ha sostenido que el 155 fue "un error" porque "no tenía la importancia que pretendían que tuviese": "No descabezó a los que estábamos al frente y no descabezó las convicciones de la gente de nuestro país".

La exconsellera ha admitido que "no es fácil" estar en el Parlament después de "700 días en la cárcel" y que "ha echado de menos" a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los "exiliados".

Ha criticado también que se "banalice" el uso de la palabra "cárcel", un medio que "actúa también como un agente de patología" sobre las personas.

"Mantenemos la entereza y la fortaleza. El 155 sólo sirvió para parar políticas sociales y económicas e intentar descabezar nuestras instituciones", ha asegurado Bassa.