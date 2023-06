Baselga tomará una decisión en septiembre sobre su futuro en Cs Extremadura, que contará con una nueva estructura

El presidente de Cs Extremadura, Fernando Baselga, tomará una decisión en septiembre sobre su futuro en el partido, que contará en la región con una nueva estructura tras los resultados de las elecciones del pasado 28 de mayo en los que no logró representación en la Asamblea.

Así, en rueda de prensa, Baselga ha detallado que Cs va a proceder a una reestructuración en las distintas comunidades autónomas para poder "seguir estando vivos" y, para ello, contará con una infraestructura menor.

De este modo, Cs Extremadura ha planteado la posibilidad de contar con dos agrupaciones, una Cáceres y otra en Badajoz, además de cerrar la sede regional, que está en Mérida, porque "no tiene sentido" su mantenimiento al no contar con representación en el parlamento autonómico.

"Lo lógico es que tengamos dos sedes, una en Cáceres y otra en Badajoz, que son las ciudades más importantes de Extremadura y que sería un poco el centro de partida para la expansión y la atención política al resto de compañeros de las distintas provincias que han obtenido sus actas de concejales", ha aseverado Baselga, quien ha añadido que el partido estudiará el planteamiento realizado por Extremadura y que en septiembre dará una respuesta.

También, y a preguntas de los medios por si se ve al frente de esta nueva etapa en Cs, Baselga ha dado a conocer que este pasado jueves puso su cargo a disposición del partido. "Yo he sido elegido en unas primarias, mi mandato es por cuatro años, pero entiendo que, si el partido ve necesario hacer cambios, yo no voy a ser un tapón", ha dicho.

Así, ha añadido que transmitió que le diesen hasta septiembre para decidir cuál iba a ser su futuro, si continuar al frente del partido o retirarse de la vida política. "Es cierto que los compañeros me pidieron que continuase, pero les he pedido que me dejen pensármelo hasta septiembre", ha apuntado.

HACER UNA POLÍTICA "MÁS MUNICIPAL"

Fernando Baselga ha indicado que, a partir de septiembre, Cs seguirá haciendo la actividad política normal en Extremadura pero sin estar representado en instituciones como la Asamblea de Extremadura o las diputaciones provinciales, por lo que desarrollará una política más municipal atendiendo a los concejales que han obtenido representación en las últimas elecciones municipales.

De igual modo, ha informado de que este pasado jueves visitó la región el secretario nacional de Organización de Cs, Carlos Pérez-Nievas, para explicar al Comité Autonómico y a algunos alcaldes y concejales que siguen teniendo representación por qué Cs no se presenta a las elecciones generales.

Entre otras razones, ha dicho, ha sido debido a que era "prácticamente imposible" recuperarse del "batacazo electoral" en un mes y, además, ante un contexto en el que los ciudadanos se están decantando por los proyectos encabezados por Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, unidos a sus "satélites de la extrema derecha, de la extrema izquierda o incluso de los independentistas".

Así, ha abundado en que, después de una "derrota electoral grande" como la sufrida en los comicios de mayo, era "materialmente imposible" por falta de tiempo recomponerse para afrontar unas elecciones generales con las "garantías necesarias para sacar representación".

A esto, ha unido el "gasto excesivo" que supone participar en una campaña electoral, ya que la formación quiere reservar el "colchón económico" del que dispone para "refortalecer" el partido y para "sacarlo a flote", especialmente para las próximas citas electorales. "Y una campaña electoral, por poco que gastemos, mínimo costaría un millón de euros", ha aseverado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fernando Baselga ha recalcado que la decisión de no concurrir a las elecciones del 23 de julio no ha sido "arbitraria" sino que se adoptó en el Comité Ejecutivo Nacional, del que forma parte.

En esta misma línea, ha destacado que se decidió que Ciudadanos no apoyaría a ninguna lista de las que se presentasen a las elecciones generales pero los militantes tendrán, "lógicamente", libertad para votar.

Cs "SIGUE TENIENDO VIGENCIA"

También ha señalado Baselga que el "sentir general" de la formación es que Cs va a "seguir sobreviviendo", porque el espacio de centro es "necesario", sobre todo, ha dicho, en estos momentos en los que se va a producir una "bipolarización de la sociedad".

En este sentido, ha recalcado que entiende que Cs "sigue teniendo vigencia" y, de hecho, ha destacado que los votos obtenidos a nivel nacional supondrían dos eurodiputados en las próximas elecciones.