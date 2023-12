Barrera (Vox) insta a que CCAA como la valenciana sean "dique de contención" ante "el golpismo impulsado desde Moncloa"

Reta a Sánchez a convocar una manifestación a favor de la amnistía "a ver cuántos van"

El vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha considerado que comunidades autónomas como la Valenciana deben actuar como "dique de contención" ante lo que ha calificado de "golpismo impulsado desde Moncloa".

"Podemos ser dique de contención. Afortunadamente, Pedro Sánchez ha perdido el poder territorial, y nosotros tenemos que dar la tranquilidad a los españoles de que, frente a este golpismo que desde el Palacio de la Moncloa se está impulsando, seremos dique de contención y defenderemos, desde todos los lados y con todas las medidas que podamos, la Constitución, el Estado de Derecho, la Democracia y la separación de poderes".

Así lo ha manifestado, en una entrevista concedida a Europa Press, Vicente Barrera, quien, preguntado sobre qué acciones concretas puede emprender el Consell que integran el PPCV y Vox, ha señalado que "hay muchas medidas que tomar y acciones que hacer".

"Es verdad --ha proseguido-- que entre el Partido Popular y Vox puede haber diferentes propuestas para hacer frente a este tema. Pero sí que hay una opinión común que los dos compartimos, que es que este gobierno que se conforma es un gobierno que va a estar dirigido por golpistas, 'bilduetarras' y comunistas. Y todo esto capitaneado desde el Palacio de la Moncloa. Creemos que es una barbaridad, que estamos ante un asalto a nuestra democracia, a nuestra Constitución, a nuestro Estado de Derecho y a la separación de poderes".

Para Barrera, es "gravísimo que un político indulte a otro a cambio de que ese otro político le dé unos votos para preservarse en el poder".

"UNA BOMBA DE RELOJERÍA"

"Nos parece que es terrorífico", ha insistido el vicepresidente valenciano, quien ha apuntado su preferencia, pese a que la formación que él representa se hubiera quedado "fuera de la jugada", por que el PSOE y el Partido Popular hubieran llegado a acuerdos con tal de que los partidos independentistas no fueran decisivos. "Pero que la gobernabilidad de 47 millones de españoles pase por la permanente presión y amenaza de los que precisamente quieren acabar con la Constitución, con España y con el Estado de Derecho es una bomba de relojería".

En este mismo sentido, ha censurado que el presidente Pedro Sánchez ha vendido "el alma al diablo por seguir en el poder, en la poltrona de la presidencia y seguir subido al Falcon". "Nos parece una irresponsabilidad y no entendemos cómo alguien puede haber llegado a ese grado de vanidad y de ansias de poder en el que, además, está haciendo todo lo contrario a lo que dijo". "Ahora dice que no se miente, son cambios de opinión", ha ironizado Barrera, que ha tildado este comportamiento de "fraude, engaño y traición".

El representante de Vox ha considerado que "hay muchísimos socialistas descontentos" y ha apostillado que han salido a la calle a expresar su rechazo "millones de españoles contra la amnistía" a políticos independentistas catalanes.

En este punto, ha cuestionado: "¿Por qué no hacen alguna manifestación a favor de la amnistía? Que haga Pedro Sánchez una manifestación en Madrid a favor de la amnistía, a ver cuántos van, porque no he visto ninguna manifestación a favor de la amnistía y he visto millones de personas en las calles en contra de esta traición".

Lo ha atribuido a que "el ciudadano honrado no entiende que te saltes un radar y te llegue la multa y la tengas que pagar religiosamente y si no te embarguen tu cuenta" y, sin embargo, "cuando la gente ha cometido delitos por lo penal, sentenciados por el Tribunal Supremo, no solo no se les condene, sino que entre los políticos, primero se les indulte y luego se les amnistía, que significa que el delito no existió y que los que se equivocaron y actuaron injustamente como si fuéramos una dictadura son el propio Estado y los propios tribunales".

También ha tildado de "barbaridad" que "ahora los jueces puedan ser condenados por los políticos". "No creo que esto pueda ser defendido ni por la gente de la derecha ni de la izquierda, esto es una locura y contra eso el gobierno valenciano va a hacer todo lo posible como tantos otros gobiernos autonómicos", ha enfatizado.

Por otra parte, interrogado por la conveniencia de que las diversas fuerzas políticas contribuyan a rebajar la polarización de los discursos públicos, se ha mostrado "a favor de rebajar el tono todo lo que haga falta", pero ha matizado que "aquí quien sube el tono es quien está pactando con golpistas, con 'bilduetarras' y con gente que está a favor de acabar con el marco que hace muchos años construimos todos los españoles".

"ELLOS HABLAN MUY FUERTE"

"Tú los oyes hablar a ellos y hablan muy fuerte", ha señalado Barrera, que ha agregado que "lo que se ha hecho en España es hablarles muy flojito e ir dándoles y ir cediendo". "Y nosotros vamos a hablar, con toda la educación del mundo, pero tan fuerte como hablan ellos. Y vamos a decir las cosas por su nombre y vamos a dejar de contemporizar, que es lo que se ha hecho con el nacionalismo, con los que quieran acabar con España".

Ha opinado que durante los últimos años se ha hecho "una política de apaciguamento". "Y nosotros lo que vamos a hacer es combatirlos. Los vamos a combatir. Y vamos a enfrentarlos a ellos, que es lo que no se ha hecho nunca", ha finalizado.