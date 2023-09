Barrera tras la cogida mortal en Pobla de Farnals: "El riesgo cero nunca va a existir como no existe en la circulación"

Asegura que la Generalitat financiará a partir de ahora los 'bous al carrer' porque "es parte de nuestra tradición y cultura"

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha asegurado este lunes que "el riesgo cero nunca va a existir" en las celebraciones de 'bous al carrer' "como no existe en la circulación, en los parques infantiles o en la feria" y ha apostado por respaldar estos festejos y así "seguir apostando" por la "cultura" y las "tradiciones". Asimismo, ha indicado que estas fiestas serán subvencionadas por la administración pública.

Barrera se ha pronunciado de este modo tras la visita que ha realizado junto a la alcaldesa de València, María José Catalá, al polideportivo de Nou Moles, preguntado por la celebración de los 'bous al carrer' tras el fallecimiento este fin de semana de un hombre al sufrir una cogida en los festejos taurinos de la Pobla de Farnals y por las subvenciones que puedan recibir desde la administración.

"La fiesta de 'bous al carrer' no ha sido subvencionada por las administraciones públicas pero lo va a ser a partir de ahora", ha destacado el responsable autonómico. "Por supuesto, es parte de nuestra tradición y es parte de nuestra cultura", ha señalado, al tiempo que ha mostrado "todo el apoyo" a estos festejos desde su Conselleria.

"Que hay accidentes desgraciados y que los ha habido siempre y que implica un riesgo, sí", ha añadido Vicente Barrera, tras lo que ha apuntado que "lo importante" y en lo que "se ha avanzado mucho en los últimos tiempos" y se seguirá "avanzando" es " implementar las mayores medidas de seguridad que existan".

No obstante, el vicepresidente y conseller ha aseverado que "por mucho" que se implementen esas medidas "el riesgo cero no va a existir nunca, como no existe en la circulación, no existe en los parques infantiles o en la feria".