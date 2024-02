Barrera niega una "persecución" en el IVAM y cree que Enguita se "precipitó" al dimitir

El vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera, ha asegurado que "no ha habido ninguna persecución" política en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM), ya que considera que la exdirectora Nuria Enguita se "precipitó" al dimitir y así se lo trasladó por teléfono.

Así lo ha expuesto en la sesión de control en Les Corts, en respuesta a una interpelación de Compromís, una semana después de que Enguita presentara su renuncia ante lo que considera "ataques" contra su persona "basados en información falseada" sin contar "con el apoyo del gobierno valenciano" que comparten PPCV y Vox.

La dimisión de Enguita se produjo a raíz de las informaciones sobre la donación de dos fincas rústicas que realizó a la fundación Todolí Citrus, entidad sin ánimo de lucro impulsada por el curador de arte Vicente Todolí, quien formó parte del jurado del concurso que la seleccionó como responsable del IVAM.

Por su parte, la Generalitat informó de que preparaba un escrito dirigido a la Fiscalía sobre los hechos por si pudieran ser constitutivos de ilícito.

Al respecto, la diputada de Compromís Verònica Ruiz ha subrayado que no había "ningún tipo de prueba" respecto a Enguita como para que la Generalitat tuviera que ir a Fiscalía, lo que a su juicio supone "una caza de brujas".

Barrera (Vox) le ha replicado que "no ha habido ninguna persecución" en el IVAM y que "ante unas acusaciones o unos conocimientos, habrá que investigarlo".

Respecto a la salida de Enguita, ha querido contar "la intrahistoria": "Cuando (Enguita) me llama para decirme que dimite, le dije: Nuria, no te estoy cesando, creo que te estás precipitando y que no debes dimitir. Espera a que se pronuncien y si hay algo, lo veremos".

"Si algo no podrá recriminarme es que no soy franco y no soy directo y no soy creíble. Si le hubiera cesado se lo diría, pero no le he cesado, ha sido ella quien ha dimitido", ha recalcado.

Además, Barrera ha asegurado que tiene un "profundo respeto" a Enguita y ha destacado que días antes de su dimisión mantuvieron una reunión y que los presupuestos del IVAM están "presentados y aprobados.