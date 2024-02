Barrera dice que había intención de ayudar al Festival de la Canción de España pero "colisionaba" con Benidorm Fest

El vicepresidente primero y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, ha asegurado hoy que había intención por parte de la Generalitat de ayudar al Festival Internacional de la Canción de España, que se celebrará el próximo mes de junio en València y que tiene como objetivo "dar visibilidad a la canción en castellano" y "rememorar los antiguos festivales de la Canción internacionales donde primaba la composición musical", pero finalmente decidieron retirar el apoyo al "colisionar" con el Benidorm Fest.

Barrera ha señalado que con dicho certamen colaboraba la Generalitat, a través de la Conselleria de Turismo y la Conselleria de Cultura, y "aunque no se llegó a firmar nada, sí se hizo una declaración de intenciones".

No obstante, ha subrayado que "en un momento determinado" vieron que entraba en colisión con el Benidorm Fest y entendieron que "lo prudente políticamente era paralizar las ayudas".

"No decimos que en años posteriores no se pueda abordar este tema desde otra perspectiva, pero por reactivar un nuevo proyecto no podemos perjudicar a otro que está muy consolidado y que es muy potente", ha concluido.