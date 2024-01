Barrera "no se cierra" a los grandes eventos deportivos: "Yo no tengo ningún complejo"

El vicepresidente primero de la Generalitat y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera, se ha mostrado partidario de los grandes eventos deportivos siempre y cuando estén bien gestionados. "Yo no tengo ningún complejo".

Así lo ha declarado Barrera, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado la importancia de fomentar el deporte base, al tiempo que no ha descartado grandes acontecimientos deportivos, ya que, según ha recalcado, "no se cierra a ninguna idea".

El responsable de la política deportiva del Consell ha puntualizado que "hay muchas formas de gestionar estos grandes eventos, también desde el sector privado" y ha puesto como ejemplo de éxito el Maratón Trinidad Alfonso.

"RESPONSABILIDAD ECONÓMICA"

Para el vicepresidente, ese tipo de acontecimientos deben de celebrarse "siempre dentro de una responsabilidad, que es la económica". "Aquí no se pueden hacer las cosas sin hacer números, sin saber cuál va a ser el retorno o sin saber si tenemos la capacidad económica para hacerlo y o va a perjudicar a otros deportes o actividades".

"En el caso de la Conselleria que yo dirijo, es 'la pobre' del Consell porque estamos hablando de un presupuesto de unos 220 millones de euros, por lo que tenemos que ser doblemente cuidadosos con los proyectos, pero yo no me niego a nada ni me cierro a ningún proyecto", ha insistido.

En la misma línea, ha manifestado: "Nosotros apostamos por lo pequeño y por lo grande y no nos ponemos barreras. Desde luego, vamos a apostar mucho por las federaciones, por el deporte base y también por mundos a los que la izquierda considera elitistas, como es el mundo de la vela y de la mar, para que quien tenga mayor o menos recursos pueda participar en cualquier deporte. Somos una comunidad con una costa larguísima y vivimos en el mejor mar del mundo, que es el Mediterráneo".