Barkos pide al PSN que de "un paso adelante" y reivindique el euskera como "lengua propia de Navarra"

La senadora autonómica por Navarra, Uxue Barkos, ha pedido al PSN que esta legislatura de "un paso adelante" en la "normalización no ya del euskera" y en la "normalización política de reivindicar el euskera como lengua propia de Navarra".

"No pueden llamarse navarros quienes reniegan" del euskera y la "utilizan" para "crear falsos agravios y supuestas diferencias". "No pueden representar a nuestras instituciones quienes generan miedos inciertos en la navarra no euskaldun para tratar como ciudadanos de segunda a los euskaldunes", ha señalado Barkos, que ha destacado que "superar esto" es "tarea política de quienes han practicado políticas excluyentes para la Navarra euskaldun".

Así lo ha manifestado en un acto político que Geroa Bai ha celebrado este viernes en el Hotel Don Carlos de Huarte, que también ha contado con las intervenciones de los alcaldes de Zizur Mayor y Alsasua, Jon Gondán y Javi Ollo; la vicepresidenta del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; y el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde.

Barkos se ha referido también a la situación internacional en la Franja de Gaza y ha advertido de un "frente claro de norte a sur en Europa donde el cuestionamiento del mundo que conocemos es cierto y sin olvidar" que desde Europa "estamos dando una respuesta vergonzosa a las miles de personas que están escapando de la guerra y el hambre".

En este sentido, ha afirmado que "a las tareas globales se llega por fortalecerse en los retos más cercanos". "Para responder a todos estos atropellos tenemos que empezar no sólo por denunciarlos sino además por construir una Navarra más fuerte, una sociedad más capaz de denunciar con voz propia fuera de nuestras mugas y de acoger en casa", ha recalcado.

Uxue Barkos ha reivindicado una Navarra "sujeto de su destino político, de su futuro como sociedad" y ha abogado por "seguir profundizando en el autogobierno desde Navarra y para Navarra, sin las dependencias políticas y administrativas que pesan sobre la derecha y los socialistas".

Ha destacado que Geroa Bai va a seguir trabajando desde el Gobierno de Navarra, los ayuntamientos, el Parlamento y el Senado "dando a la voz de los navarros la dimensión cierta de nuestra pluralidad; trabajando para una sociedad que quiere políticas públicas progresistas" y "dando batalla política donde sea necesario".

A este respecto, ha subrayado que "Geroa Bai sí pone condiciones en las relaciones y en los acuerdos con otros partidos", lo que implica "un trabajo costoso". "Es más fácil ofrecer apoyos sin condiciones o incluso quedarse mirando desde la barrera mientras otros actúan", ha indicado la senadora autonómica, que ha añadido que "regalar gobiernos" no "acomete la transición ecológica" ni "se compromete con la sanidad pública" ni "construye espacios europeos con protagonismo de las instituciones navarras".

Por otro lado, Uxue Barkos ha lamentado que hay "una batalla que creíamos superada: la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género". "No lo hemos superado cuando tenemos que escuchar con estupor que la violencia de género, la violencia machista no existe" desde el "discurso de Vox" en el Parlamento de Navarra. Un discurso que desde Geroa Bai "seguiremos combatiendo democráticamente".

"NO VAMOS A RENUNCIAR A QUE LOS DESACUERDOS SE CONVIERTAN EN ACUERDOS"

A su vez, el presidente de la Cámara foral, Unai Hualde, ha destacado el "convulso" inicio del curso político en Navarra que "no es algo específico de Navarra". Así, ha recordado las "semanas de incertidumbre para confirmar que el modelo de la derecha y la ultraderecha fracasase con la no investidura de Feijóo" y ahora la "incertidumbre" de ver si se conforma un gobierno liderado por Pedro Sánchez "verdaderamente progresista" y que "entienda la verdadera identidad de los territorios".

En esta legislatura en Navarra, ha remarcado, "no vamos a renunciar a que los que hoy son desacuerdos" en euskera, autogobierno o materia social "se conviertan en acuerdos". "No vamos a renunciar a seguir trabajando para sacar adelante esos desacuerdos tasados y convertirlos en acuerdo". Ha reconocido que hay "bastante trabajo por delante" visto el "talante de nuestros socios". Por otro lado, ha lamentado que la entrada de Vox en el Parlamento "ha roto la unanimidad en temas básicos como la lucha contra la pobreza o la violencia machista".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por su parte, Ana Ollo ha afirmado que "no se puede entender la Navarra actual sin la existencia de Geroa Bai y su implicación para generar alternativas a sucesivos gobiernos de derecha" y ha confiado en que, en esta legislatura, "se consolidará una fórmula de gobierno que genera estabilidad y una representatividad muy importante". Ha reconocido que la negociación para formar gobierno durante este verano "no ha sido fácil" pero "por encima de presiones y órdagos fuimos conscientes de la enorme responsabilidad" con una sociedad que "pedía altura de miras" en un contexto de "involución democrática". "Lo teníamos claro: ni gobernar a cualquier precio ni cheque en blanco", ha remarcado.

Por otro lado, ha defendido el euskera como "seña de identidad" frente a quienes quieren "arrinconarlo en una vitrina" o "compran los mensajes" de la derecha de la "supuesta imposición de una lengua minoritaria". Y ha destacado que "seguiremos trabajando" en el decreto de méritos y los programas lingüísticos.