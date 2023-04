Barkos lamenta la "paralización" de los proyectos sanitarios del anterior Gobierno en esta legislatura

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha lamentado que los proyectos en materia sanitaria desarrollados por el Ejecutivo en la anterior legislatura, como un estrategia de Atención Primaria y Comunitaria y un anteproyecto de ley foral de Salud, "no se han desarrollado" y se han "paralizado" en el presente mandato.

En una rueda de prensa, en la que ha comparecido junto con quien fue consejero de Salud la anterior legislatura, Fernando Domínguez, Barkos ha destacado como ejes principales de las propuestas electorales de la coalición en materia sanitaria la Atención Primaria, la salud mental y las listas de espera. Un programa para "recuperar y desarrollar los retos y programas que habíamos iniciado" en la anterior legislatura basado en una "financiación adecuada" de la sanidad, la ley foral de Salud y una "coordinación estrecha" entre la Atención Primaria y hospitalaria.

En cuanto a las listas de espera, ha destacado que el anterior gobierno, que ella presidía, comenzó la legislatura con 49.000 personas en lista de espera que se consiguió bajar a 28.000 en junio de 2018 y finalizó el mandato con 36.000 debido a "la huelga de médicos". Todo ello en una legislatura en la que "se habían incorporado al Servicio Navarro de Salud más de 8.000 nuevos afiliados y beneficiarios", ha resaltado. La internalización de las cocinas hospitalarias o el desarrollo del grado de medicina en la UPNA son otros "hitos" que ha puesto en valor.

Asimismo, ha señalado que el presupuesto del departamento de Salud pasó de 933,4 millones en 2015 a 1.086,6 millones en 2019, un 16,41% más, en un momento "en que las reglas de gasto dificultaban enormemente cualquier crecimiento presupuestario". "No es el caso ahora", ha indicado.

Ha recordado que en mayo de 2019, el Gobierno de Navarra aprobó la estrategia de Atención Primaria y Comunitaria y desarrolló un anteproyecto de Ley Foral de Salud que "se dejó en manos del actual Gobierno" y que "no se han desarrollado e incluso se han ralentizado" en la presente legislatura. Igualmente, ha destacado que "quedaron redactados y listos para implementar los planes funcionales en el HUN" que "cuatro años después, ahí siguen".

Uxue Barkos ha lamentado que, finalizada la legislatura, "todos y cada uno de los proyectos o estrategias se encuentran en la misma situación que las dejamos en 2019, con el agravante de que todas las situaciones han empeorado" por una pandemia que "no ha ayudado" pero que "no explica esa paralización".

Uxue Barkos ha destacado la necesidad de un "gobierno valiente" para "acometer estos retos sin caer en la autocomplacencia". Así, ha propuesto una "reforma de la atención continuada y urgente, el desarrollo de los distritos sanitarios, la coordinación entre Primaria y hospitalaria, y en enfermería, coordinación y seguimiento de los cuidados".

"REFUNDACIÓN" DE LA ATENCIÓN PRIMARIA

Por su parte, Fernando Domínguez, quien ha coordinado las propuestas recogidas en el programa electoral, ha desgranado las propuestas de la coalición en materia de Salud y que pasan por un "cambio en la financiación y organizativos y desarrollo del espacio sociosanitario" en Atención Primaria ya que el actual modelo "es insostenible y poco solvente".

Así, ha apostado por un "pacto presupuestario para Atención Primaria que posibilite un incremento anual predeterminado. Igualmente, ha afirmado que la Atención Primaria necesita una "refundación" teniendo en cuenta las necesidades de atención de la población, centradas en la cronicidad, la pluripatología y el envejecimiento.

Por ello, ha planteado cambios organizativos, "reforzando lo no médico -enfermería, trabajo social y psicología-, donde el trabajo en equipo sea la forma habitual". Igualmente, ha apostado por la "autonomía" de cada centro de salud a la hora de "reordenar los recursos existentes en función de las necesidades". La estructura de un profesional de medicina con un profesional de enfermería "no es eficiente", ha añadido.

Por otro lado, ha abogado por "entroncar" la salud mental y la Atención Primaria, por "incrementar" los programas preventivos y de promoción de la salud y por incorporar profesionales de la psicología en los centros de salud. Ha incidido en la importancia de "evitar la patologización de la vida para lo que es imprescindible la formación específica a los profesionales".

Otras propuestas son la creación de un Observatorio de Discapacidad asociada a la salud mental, un plan integral de atención a conductas suicidas, con especial atención a la población infantojuvenil; una estrategia de atención a la cronicidad y una unidad específica de atención de trastornos de la conducta alimentaria.

En cuanto a las listas de espera, Domínguez ha advertido de que "aumentan rápidamente cuando no se ponen los medios para evitarlo y disminuye muy lentamente" con "esfuerzo, trabajo y dedicación de toda la organización". Por ello, ha propuesto un plan estratégico con medidas a corto, medio y largo plazo orientado a la "reducción del número de pacientes o del tiempo de espera, incrementando la oferta de servicios; reducir la demanda desarrollando la comunicación entre clínicos o aumentando la capacidad resolutiva de Atención Primaria; y con mecanismos de autoregulación para prevenir las listas de espera".

Preguntada por los periodistas por qué no se han planteado estas propuestas dentro de Gobierno de Navarra, del que Geroa Bai forma parte, Barkos ha contestado que "la responsabilidad de tomar este tipo de medidas no ha estado en manos de Geroa Bai". "Hemos respetado la decisión de quien, desde la Presidencia, tiene que decidir las líneas estratégica". Lo que "no quiere decir que no las hayamos propuesto".