Barkos insta al PSN a que se posicione sobre su "compromiso con la mayoría progresista" en Navarra

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha manifestado este lunes que el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez "hace especialmente necesario el posicionamiento del PSN sobre su compromiso con la mayoría progresista" y ha añadido que "cualquier dilación de este proceso no puede sino entorpecer esta realidad en Navarra".

En rueda de prensa, Barkos ha manifestado que desde Geroa Bai "estamos con la misma firmeza apostando por gobiernos progresistas y plurales" y ha advertido que "cualquier otra decisión por parte del PSN en sentido contrario contará con la oposición frontal de Geroa Bai".

La candidata ha manifestado que "si conminamos al PSN a que inicie cuanto antes conversaciones es porque no ha existido ese contacto con el Partido Socialista". Ante una nueva campaña electoral y "viendo los resultados del PSOE en el resto de España", Barkos ha insistido en pedir al PSN "que desde Navarra y en Navarra se tomen las decisiones y se cumplan los compromisos adoptados con el conjunto de la Comunidad para conformar gobiernos progresistas y plurales".

La portavoz de Geroa Bai ha señalado, en este sentido, que "temores los justos", pero que "en política cuando habremos de negociar las formaciones políticas, toca responder a los compromisos adquiridos en la campaña electoral". Y ha indicado que se encuentran este lunes ante "un escenario que no era previsible anoche", "ahora tenemos sobre la mesa una precampaña que va a alterar los mensajes del conjunto de la política estatal". "Nos preocupa que esa dilación llame a no llegar a buen puerto y a no asumir los compromisos adquiridos", ha dicho, para incidir en que "se tomen en Navarra las decisiones".

Barkos ha pedido así empezar a trabajar "ya" la conformación del Gobierno, "no nos urge la formación de un Gobierno de manera precipitada, pero sí es esencial conocer cuanto antes la decisión de las formaciones políticas".

Ademas, sobre la conformación de los ayuntamientos en Navarra, la portavoz de Geroa Bai ha conminado a EH Bildu, al PSN y también a Contigo Navarra a iniciar conversaciones "cuanto antes", "sin esperar a que la precampaña pueda impedir la constitución de este tipo de ayuntamientos". "Vamos a trabajar de manera afanada por lograr las mayorías plurales y progresistas", ha comentado.

Barkos ha manifestado que el anuncio de Pedro Sánchez ha sido "sorpresa" y no preveían una circunstancia así en un "momento especial". "Se está haciendo una apuesta muy fuerte y no queremos que trascienda de manera bastarda en la realidad política de Navarra", ha añadido, para insistir en no permitir que "esa situación de precampaña y campaña dilate la formación de un gobierno progresista en Navarra".