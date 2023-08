Barkos expresa su "satisfacción" por el acuerdo para el Gobierno en Navarra tras negociaciones "duras"

La líder de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha expresado este lunes su "enorme satisfacción" por el acuerdo alcanzado con PSN y Contigo-Zurekin para la formación de Gobierno en Navarra tras unas negociaciones "duras".

Barkos ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento de Navarra, que "volvemos a tener en Navarra, por tercera legislatura consecutiva, un Gobierno progresista y plural que mira al conjunto de la sociedad navarra, y todo lo trabajado hasta aquí sigue siendo motivo de satisfacción por el punto de llegada".

La líder de Geroa Bai ha confirmado que su formación se hará cargo, dentro de los cuatro departamentos que asumirá, de la cartera de Salud. "Lo digo claramente con preocupación, porque es una responsabilidad importante en este momento, pero también con ambición, como ya hicimos en 2015, y con la convicción de que llegaremos a buen puerto, con pasión en torno a la salud pública de Navarra más allá de las dificultades, para reflotar la sanidad pública de Navarra. Va a ser una tarea que Geroa Bai va a acometer con toda la responsabilidad", ha dicho.

En este ámbito, Barkos ha señalado que existe "el compromiso de las tres formaciones de que en ese reconocimiento de la prioridad que supone reflotar la sanidad pública exista un compromiso presupuestario con el reto que tiene la sociedad navarra y que asume Geroa Bai".

Uxue Barkos también ha confirmado que Geroa Bai tendrá las responsabilidades de "industria, transición energética y digital empresarial, y también de transición ecológica a través del departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural".

La líder de Geroa Bai ha destacado que "aquí han cedido todas las partes, también Geroa Bai", aunque ha reconocido que "en algún momento de la negociación ha peligrado" el acuerdo. "Se ha reconducido, tenemos enorme satisfacción, han sido negociaciones duras, es verdad que la firmeza de Geroa Bai ha tenido momentos en que parecía que podía encallar", ha indicado.

En cuanto a la responsabilidad de Vivienda, cuya gestión pierde Geroa Bai para pasar a Contigo-Zurekin, Barkos ha señalado que "lógicamente era una legítima aspiración de Geroa Bai que no invalida la aspiración legítima de cualquier otro actor, pero nos hubiera gustado ver el encuentro entre socios en otros ámbitos que nos recuerdan más a relaciones entre partidos en otras instituciones, con la legitimidad que nos da haber sido artífices de un paradigma de políticas de vivienda". "Ha sido una decisión no compartida por Geroa Bai pero que no iba a hacer encallar un Gobierno progresista", ha indicado.

Por otro lado, ha valorado que se han articulado medidas de control sobre el cumplimiento del acuerdo programático, medidas que "no estuvieron en la pasada legislatura". "Articulamos medidas que nos van a permitir mejorar esa situación próximamente", ha indicado.

Preguntada sobre si Fernando Domínguez será consejero de Salud, como ya lo fue en 2015-2019 bajo la presidencia de la propia Barkos, la líder de Geroa Bai ha señalado que el de Domínguez es "uno de los nombres que más he escuchado en estos tiempos". "Geroa Bai va poner de su parte lo mejor de lo mejor", ha asegurado.