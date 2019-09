Barkos dice que "con la legislación vigente no es posible" devolver el IRPF de las prestaciones por maternidad

La portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que "con la legislación vigente no es posible llevar a cabo" la devolución de las retenciones de IRPF en los permisos de maternidad y ha señalado que "habrá de explicarse cuál es la solución con una seguridad jurídica real".

Uxue Barkos ha sido preguntada en rueda de prensa sobre el compromiso de María Chivite de "dar solución" a las madres que reclaman la devolución de las retenciones de IRPF y ha afirmado que "la posición de Geroa Bai nunca ha cambiado ni en la legislatura anterior ni en esta". "Lo que en estos momentos podría facilitar la devolución es una sentencia judicial en ese sentido. A partir de ahí, conoceremos las propuestas de la presidenta, porque hasta donde conocemos con la legislación vigente no es posible llevar a cabo ese pago", ha asegurado.

En ese sentido, ha señalado que "lo que el Supremo dice con respecto a la ley estatal que derogó esas exenciones es que estaba incorrectamente redactada y por lo tanto las exenciones seguían vigentes". "No es el caso de Navarra, donde los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra han establecido claramente que la ley foral estaba redactada en términos conforme y no podíamos asumir la sentencia del Supremo. No puede pretenderse que con la ley vigente funcionarios de Hacienda hagan unas retribuciones contrarias a lo que la propia ley mandata", ha afirmado, para señalar que "habrá de explicarse cuál es la solución con una seguridad jurídica real".

Ante un posible cambio legal que recoja la exención de estas prestaciones, Barkos ha afirmado que la posición de Geroa Bai es a favor de las deducciones, argumentando que "las exenciones lineales no son una política activa y positiva como dinamizadora de la natalidad".

Por último, Uxue Barkos, sobre la posibilidad que PSN pacte con Navarra Suma un cambio legal en esta materia, ha señalado que "las diferencias las tasaremos en su momento, pero la pregunta es con qué garantía jurídica se lleva a cabo una ley retroactiva en materia fiscal".