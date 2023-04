Barkos defiende que "lo que es bueno para Navarra y la Comarca es escuchar las urnas y no imponer el ansia del sillón"

Pregunta a Sánchez por qué "no permite" al PSN que lleven la fórmula estatal de "mayorías progresistas" a la Comarca de Pamplona

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que "lo que es bueno para Navarra y la Comarca es escuchar a las urnas y no imponer el ansia del sillón" y ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por qué lo que es bueno para una mayoría plural y progresista en el Estado no lo es para Pamplona, Egües, Barañáin o Burlada".

En un acto celebrado este sábado en Pamplona con los cabezas de lista de la coalición a las Alcaldías de la capital navarra y su Comarca, Barkos ha remarcado que la "ambición" de Geroa Bai es "traer el impulso de aquel cambio que en 2015 iniciaba una nueva manera de entender la política y de solventar los problemas de la política de Navarra".

En este sentido, se ha comprometido a "apoyar alcaldías progresistas y plurales donde la ciudadanía apueste por esas mayorías" porque "es la realidad de Navarra". "No vale esconderse en encuestas cocinadas al calor de los intereses partidarios", ha recalcado.

Uxue Barkos ha preguntado al PSN "por qué le cuesta tanto decir la verdad y asumir compromisos". "Si desde Navarra no puede hacerlo que lo responda hoy Pedro Sánchez", ha planteado. Así, ha preguntado al presidente del Gobierno, "por qué lo que es bueno para una mayoría progresista y plural en el Estado no lo es para Pamplona, Egüés, Barañáin o Burlada". "¿Por qué si Pedro Sánchez es capaz de explicarle al conjunto de la sociedad española que merece la pena trabajar en mayorías progresistas y plurales, no permite a sus compañeros en Navarra que lleven esta realidad política al conjunto de la Comarca de Pamplona?", se ha preguntado.

La candidata ha destacado el "compromiso claro" de Geroa Bai en "posicionarse en torno a los intereses generales de la ciudadanía". Y ha destacado que, "si las urnas el 28 de mayo se conforman en torno a mayorías progresistas y plurales, Geroa Bai responderá a ese requerimiento apoyando alcaldías progresistas y plurales". Y ha pedido el "mismo compromiso" al resto de formaciones. "Creemos que se lo deben claramente a la población navarra", ha concluido.