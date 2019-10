Barkos no comparte la sentencia que anula la valoración del euskera como mérito en las zonas no vascófonas

La portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que no comparte "en absoluto" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anula la valoración del euskera como mérito para cualquier puesto en las zonas mixta y no vascófona y ha considerado que asumir este fallo judicial "empobrece" a la Comunidad foral.

Barkos ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, que es "evidente" que la sentencia "no nos puede satisfacer" y ha señalado que "desde el respeto" no comparten "en absoluto" una "lectura restrictiva de lo que la ley marca en estos momentos".

Según ha expuesto, el fallo judicial "deja una situación anómala en Navarra, donde en un concurso oposición pueden puntuar como mérito el conocimiento del inglés, del francés o del alemán, que lo consideramos positivo, pero no puede puntuar como mérito el conocimiento del euskera".

En opinión de la portavoz de Geroa Bai, "a todas luces, más allá de determinadas polémicas estériles, interesadas y partidarias que se han vivido en estos años pasados, lo cierto es que el asumir directamente esta sentencia evidentemente empobrece a Navarra".

Y ha insistido en "la falta de coherencia y sentido" que, a su juicio, tiene que "en cualquier zona de Navarra, no siendo exigencia el conocimiento del euskera, puedan puntuar el inglés, el francés o el alemán". "Es de todo punto irracional", ha sostenido.

Preguntada por si considera que se debería modificar la ley del Euskera, como defiende EH Bildu, Barkos ha manifestado que esta norma "no marca ni mucho menos necesariamente la interpretación que la sentencia hace" y ha remarcado, además, que los cambios en esta ley "han de producirse con una mayoría parlamentaria".

En este sentido, ha subrayado que, "no ya esta legislatura, sino que en la pasada legislatura no existía esa mayoría parlamentaria que nos hubiera permitido cambiarla". "Yo no sé, y quiero creer que sí, si a la luz de esta sentencia puede haber una reflexión política que nos lleve a la necesidad de que, siempre en el respeto de la igualdad de oportunidades a la ciudadanía, el euskera sea lengua propia, no oficial, en todo el territorio", ha apuntado.

Según ha dicho la representante de Geroa Bai, se "teme" que "con la lectura de esta sentencia lo que se está cuestionando es si el euskera es lengua propia de Navarra en todo el territorio navarro".