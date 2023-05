Barkos apuesta por un gobierno "valiente" y sin "tutelas" capaz de "decir no" a Moncloa, Génova o Ferraz

Acusa al alcalde de Tudela de haber estado en "la confrontación permanente" esta legislatura por interés partidista

La candidata de Geroa Bai a la Presidencia del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha apostado este domingo por gobiernos "valientes" y no "oportunistas", "bravucones" o "tutelados". Y ha llamado a "recuperar una presidencia que sea capaz de decir no cuando toca decir no en Moncloa, Génova o Ferraz".

Así se ha pronunciado en un acto electoral de Tudela en el que ha reprochado que el alcalde de la ciudad, Alejandro Toquero, ha estado esta legislatura en el "reñidero permanente" con las instituciones por interés partidista. "No es la confrontación la mejor manera de hacer frente a las necesidades de los ciudadanos", ha recalcado.

"El gobierno bravucón no sirve para nada", ha afirmado Barkos, que ha señalado que "se puede trabajar y dialogar valientemente y defender de manera tenaz los intereses de Tudela, pero no desde la confrontación permanente". La candidata ha defendido que no hay dos Tudelas" y ha reivindicado la "pluralidad" de la capital ribera.

Uxue Barkos ha afirmado que, el próximo 28 de mayo, "el voto más útil es el que lleva la voz más convencida al Ayuntamiento de Tudela y el Gobierno de Navarra". Así, ha apostado por "gobiernos valientes" y no "bravucones".

Tampoco "oportunistas", ha remarcado la candidata de Geroa Bai, que ha criticado la "oferta permanente de vivienda" por parte de Pedro Sánchez "en la recta final de la legislatura, cuando parece que algunos han descubierto que la vivienda es un problema real de la sociedad". "Queremos gobiernos que no se centren en la promesa sin rigor", ha demandado Barkos, que ha contrapuesto el trabajo realizado por Geroa Bai en las últimas dos legislaturas, impulsando un "cambio de paradigma" en el que la vivienda se "entienda no como un mero negocio sino un derecho subjetivo de las personas".

De la misma manera, ha dicho que "no queremos gobiernos tutelados" como la que "hemos vivido esta legislatura". En este sentido, ha destacado que en la pasada legislatura, liderada por Geroa Bai, se acordó con el Gobierno de Mariano Rajoy "una nueva manera de acometer el convenio económico" y "arrancar compromisos" para "pagar con mayor justeza lo que nos correspondía". "Pagar defendiendo cada euro de las navarras y los navarros y no callar mirando a otro lado cuando en Moncloa o cuando en Génova o en Ferraz te cortan las alas", ha subrayado. Por ello, ha destacado la importancia de "recuperar una presidencia que sea capas de decir no cuando toca decir no en Moncloa, Génova o Ferraz".

También se ha referido a la transferencia de la competencia de Tráfico a Navarra en esta legislatura que, ha asegurado, "no se hubiera producido" si Geroa Bai "no hubiera estado en el Gobierno en esta legislatura, exigiendo una y otra vez a la presidenta que llevara a cabo la firma, que no aceptaran las dilaciones a las que nos estaba llevando el Gobierno de Pedro Sánchez, que se pusiera firme en exigir esa transferencia".

Uxue Barkos ha afirmado que las transferencias firmadas en esta legislatura se han producido "simple y llanamente porque Geroa Bai dejó perfectamente encarrilados esos compromisos con el Gobierno de España la pasada legislatura". A este respecto, ha reprochado que el Gobierno de Chivite "no ha dejado firmado ningún otro compromiso" para nuevas transferencias, como las de I+D+i. También ha reivindicado la presencia de Navarra en el Ecofin "donde se toman las decisiones de política fiscal y financiera".

En materia sanitaria, ha puesto el acento en las listas de espera. En este sentido, ha afirmado que Geroa Bai ha pasado "la prueba del algodón" porque la pasada legislatura "nos encontramos con las listas de espera por encima de los 60.000 pacientes" y se consiguieron reducir "al 50%". Algo que se consiguió con "diálogo valiente y sin ceder a los chantajes de ningún sector". Y ha afirmado que "se puede volver a hacer".