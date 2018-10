Barcones incide en que el Gobierno seguirá con un trabajo "con discreción" para que se mantenga el empleo de Vestas

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha recalcado este viernes que el Ejecutivo central continuará su trabajo "con discreción" para que se mantenga el empleo y la unidad productiva de la fábrica de Vestas en Villadangos del Páramo (León) y no ha querido "entrar" en posibles diferencias con la Junta sobre la firma del acuerdo con la empresa y los sindicatos.

Tras asistir al acto de homenaje a la Guardia Civil en el Acuartelamiento El Parque de León, la representante gubernativa ha incidido en que el Ejecutivo socialista quiere que se solucione el problema que se ha generado con la salida de Vestas y que se mantenga la unidad productiva y el empleo.

Por ello ha incidido en destacar el acuerdo firmado el pasado miércoles entre el Gobierno, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO y la empresa Vestas porque considera que la compañía danesa manifiesta su "voluntad de querer transmitir" las instalaciones de Villadangos del Páramo (León) para no perder unidad productiva y el empleo. "Para que alguien compre, el otro tiene que estar dispuesto a vender", ha subrayado.

"Eso es lo que hemos querido desde el primer momento, cuando conocimos el conflicto y la ministra de Industria, Reyes Maroto, se uso en la primera línea de defensa", ha aseverado Barcones, que no ha querido "entrar en más" al ser preguntada por que la Junta de Castilla y León no se haya sumado al acuerdo.

Barcones ha recordado que, aunque "no había instrumentos legales para impedir que Vestas se fuera", al surgir el problema el Gobierno se marcó como objetivo "hacer toda la presión política", por parte de las instituciones, y social, con "trabajadores, sindicatos y sociedad leonesa".

Con ello, ha incidido, "no se consiguió el objetivo deseado de que no se fueran", pero sí considera que se ha logrado "un acuerdo respaldado mayoritariamente en la parte social trabajadores" y avanzar para que no se pierda la unidad productiva.

A partir del acuerdo, Barcones ha reiterado que espera que alguna de las dos opciones de inversores que "parece que ha encontrado la Junta" prosperen y, mientras tanto, ha comprometido el trabajo "con discreción" del Gobierno y ha incidido en el llamamiento a la unidad de acción de "instituciones, comité y sindicatos", porque unidos serán "más fuertes" y lograrán resultados más satisfactorios.

Aunque ha afirmado que el Gobierno no conoce a los dos inversores anunciados por la Junta de Castilla y León, ha ofrecido las "puertas abiertas" para mantener reuniones con ellos y cualquier otro, y para poner sobre la mesa las líneas de ayuda y acompañamiento al industrial interesado.