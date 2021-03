Bárcenas niega que Arenas estuviera detrás de sus cuentas en Suiza, como Villarejo le dijo a Vox

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado este miércoles que el ahora senador 'popular' Javier Arenas no tenía nada que ver con las cuentas que él tenía en Suiza y en las que llegaron a acumularse 47 millones de euros. De esta forma, Bárcenas ha negado la información que, según ha explicado la portavoz de Vox en la comisión 'Kitchen', Macarena Olona, le había proporcionado el excomisario José Manuel Villarejo.

Olona ha querido aprovechar la comparecencia de Bárcenas ante este órgano para corroborar con él ese dato que, según ha dicho, les proporcionó Villarejo hace unas semanas cuando se entrevistaron con él en prisión, poco antes de que el excomisario fuera puesto en libertad.

"No tengo nada que decir sobre eso, eso está todo contado, yo siempre he dicho lo mismo, que ese dinero es exclusivamente mío y que no hay ningún otro titular de la cuenta", ha aseverado Bárcenas, incidiendo en que ese dinero tenía su origen en sus actividades comerciales y no tenía nada que ver con el que supuestamente servía para financiar ilegalmente al PP.

Y la misma respuesta ha dado cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le ha preguntado si Mariano Rajoy era uno de sus avalistas en bancos suizos. Incluso ha llegado a bromear con el hecho de que si hubiera habido más titulares de esas cuentas hubiera sido "mucho mejor" para él porque hubiera podido dividir "la cuota desfavorable" para la Hacienda pública entre varios y quizá no habría podido achacársele un delito fiscal.

"En este caso no puedo estar mintiendo también, no hay nadie detrás de esa cuenta, algún nombre habría aparecido, todo deja eun rastro", ha zanjado.