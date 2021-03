Bárcenas confiesa que no tenía en nómina al chófer que supuestamente le espiaba porque ya estaba cobrando el paro

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha confesado este miércoles ante la comisión del Congreso que investiga la operación Kitchen que no tenía en nómina a Sergio Ríos mientras fue su chófer porque estaba cobrando el paro y no podía pagarle por el método tradicional. Es la misma persona utilizada supuestamente por la trama para espiar al extesorero, con lo que debía de cobrar por tres vías distintas.

Bárcenas ha dado a entender estos 'pagos en negro' a preguntas del portavoz del PNV en la comisión, Mikel Legarda, quien no ha podido evitar reaccionar con risas ante la explicación ofrecida por el compareciente: "No cobraba nómina, yo le pagaba su sueldo, pero no podía tener nómina porque estaba cobrando el desempleo", ha dicho Bárcenas.

El extesorero ha explicado que Ríos --quien fue captado como confidente y habría cobrado 2.000 euros mensuales de fondos reservados por espiarle-- había trabajado antes como chófer del dirigente del PP de Madrid Francisco Granados y que tras realizar "trabajos esporádicos" para el PP, cuando él le contrató en febrero de 2013, estaba en paro.

También ha detallado que le mantuvo como chófer incluso después de su entrada en prisión porque necesitaba alguien que ayudara a su esposa, Rosalía Iglesias, no sólo como conductor sino para "cuestiones diversas" algunas de materia administrativa.

NO VALGO PARA CAZATALENTOS

Después, en respuesta al diputado de EH Bildu Oskar Matute, Bárcenas también ha indicado que la madre de Ríos, al que se ha referido como "este chico", había trabajado en su casa durante dos años, si bien ha señalado que le eligió como chófer tras hacer un "proceso de selección" entre varios candidatos.

Cuando Matute le ha comentado que en aquel momento Ríos debía cobrar más dinero que el propio Bárcenas, el compareciente ha admitido que "sin duda" era así, porque entonces él no tenía trabajo. También ha admitido que nunca podrían "contratarle como 'headhunter' (cazatalentos), visto el tino que tuvo con Ríos.