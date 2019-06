Bárcenas asegura que sus cambios de estrategias en las distintas causas no tienen como objetivo "dañar al PP"

Asegura que no busca "el perjuicio de absolutamente nadie" y que es un "perjudicado" del filtrado de sus anotaciones sobre la contabilidad del partido

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado este jueves en el juicio por la destrucción de los ordenadores que usaba en la sede de los 'populares' que las demandas que ha interpuesto contra el partido y sus cambios de estrategia en los distintos procedimientos judiciales en los que se encuentra no tienen como principal objetivo "dañar al PP".

Así lo ha manifestado a preguntas de Esteban Mestre, que ejerce la defensa del jefe de la Asesoría del PP, Alberto Durán, acusado por el borrado de los documentos que almacenaba Bárcenas en dos discos duros cuando fue despedido y se prohibió su entrada en la sede de la calle Génova de Madrid a principios de 2013.

El turno de las defensas para interrogar a Bárcenas ha sido después de un receso de treinta minutos que ha hecho el juez Eduardo Muñoz de Baena, pasadas las 16.30 horas. El extesorero, que ha declarado en calidad de testigo, ya llevaba más de dos horas respondiendo, pero aún así ha pedido al magistrado "dar un empujoncito a lo suyo", para terminar su declaración y "llegar a casa para cenar", en referencia a la prisión de Soto del Real en la que se encuentra cumpliendo la condena por los primeros años de actividades de la trama Gürtel.

El extesorero --que se retiró de este procedimiento en septiembre de 2016-- ha explicado que él siempre ha seguido las recomendaciones de sus abogados y que entregó un pendrive a la Audiencia Nacional con documentos relacionados con el PP, como puede ser la contabilidad opaca del partido, porque así se lo sugirió su entonces abogado Javier Gómez de Liaño para poder defenderse ante su imputación en el caso Gürtel.

Asimismo, el letrado de Durán también le ha recordado que poco antes de su despido salieron a la luz los conocidos 'papeles de Bárcenas', anotaciones que se identifican con una posible caja B de los 'populares', y que la documentación entregada en los juzgados se realiza una vez que es despedido e interpuesta una demanda contra el PP por este hecho y por el impedimento de recoger dichos ordenadores.

INTERPRETACIÓN DEL ABOGADO DEL PP

Con todo ello, Mestre ha concluido que su interpretación sobre el cambio de estrategia es "para dañar al PP". "En absoluto, no se va buscando el perjuicio de absolutamente nadie", ha destacado Bárcenas, al mismo tiempo que ha indicado que sus anotaciones manuscritas sobre la contabilidad del partido no los "filtró" él, sino el exdiputado del PP Jorge Trías.

En este sentido, ha dicho que los que realmente resultaron "perjudicados" por la publicación de los 'papeles' fue el extesorero fallecido Álvaro Lapuerta y él, pues, según ha señalado en otro momento de la declaración, se trata de una "información confidencial que no tiene ningún interés público". "Ahora bien", ha añadido Bárcenas, "si contrato a un abogado y me dice que el camino es este... Es así".

Es más, Bárcenas ha insistido varias veces que aunque él sabía que se iba a dar a conocer que tenía cuentas en Suiza, no sospechaba en ningún momento que iba a ser despedido del partido y que por ello dejó los ordenadores en la Sala Andalucía, la sala de reuniones que usó como despacho cuando dejó la Tesorería del partido, cuando se marchó de "vacaciones" a Baqueira Beret.

"No podía imaginar la reacción", ha dicho, a la vez que ha recordado que informó sobre sus cuentas helvéticas "en una reunión" en la que, según ha afirmado, estaba presente el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. "Lo que se me dice antes de Navidades es que no me preocupe", ha subrayado.

"RELACIÓN MUY FLUIDA Y BUENA"

Asimismo, ha añadido que siempre ha tenido una "relación muy fluida y muy buena con todos los compañeros, incluido Rajoy" y que no quería "complicar la vida a nadie" para solucionar el problema de su despido. Sobre esto ha apostillado que pidió "a una persona del partido que hablara con el presidente" para poder llegar a un acuerdo "en la cantidad que me correspondía y darme de baja".

De hecho, Bárcenas ha llegado a decir que no siente animadversión hacia el PP, cuando el abogado del partido, Jesús Santos, le ha preguntado si ha dicho la verdad al prestar juramento, momento en el que ha asegurado que no tiene ningún tipo de amistad o enemistad con los acusados, siendo la formación política uno de ellos como persona jurídica.

"El partido es un ente con el que no se puede uno enemistar", ha dicho el extesorero, provocando las risas de los presentes, tras lo cual ha explicado que eso no es motivo para no presentar denuncias contra dirigentes del PP, como Javier Maroto, con quien ha asegurado que no ha hablado "en la vida". "Pero si alguien me difama, defiendo mis intereses", ha matizado.

Por eso, Bárcenas ha insistido en que no tiene ningún tipo de animadversión hacia los acusados en este juicio y que, por ejemplo, a Alberto Durán y a Carmen Navarro sólo les ha visto una o dos veces a pesar de que coincidieron durante unos años en la sede del PP en la calle Génova.

"Todo lo que estoy declarando sobre esto es la verdad absoluta. Es todo absolutamente real y no hay manipulación alguna", ha reiterado Bárcenas a las preguntas del abogado del PP, a quien le ha reprochado que "quienes mienten, y yo lo entiendo, son sus clientes".

COMPRA DE ORDENADORES

Este jueves también ha comparecido como testigo Javier Barrero, el que fuera jefe de informática del PP hasta 2011, cuando entró el acusado José Manuel Moreno. Ha explicado que entre sus funciones estaba la compra de todo el material informático del partido y ha reconocido que autorizó la compra del portátil Toshiba que se dejó Bárcenas cuando fue cesado, dando la razón así a los 'populares', que defienden que los ordenadores eran propiedad del partido.

Sin embargo, el testigo ha explicado que la formación no compró el otro portátil del que se borraron los discos duros, de marca Apple, sino que mientras configuraba el teclado a petición de Bárcenas, éste comentó que lo había comprado en Estados Unidos como un regalo para su mujer. El extesorero ha precisado en su declaración, a preguntas de la fiscal, que él tenía dos ordenadores de esta marca: el que usaba en la sede del PP y el que compró en Nueva York, que estaba en su casa porque lo utilizaba Rosalía Iglesias.

Barrero ha concluido su declaración apuntando que él se encargaba del mantenimiento de todos los equipos informáticos del PP, incluido el de Rajoy, sobre el que ha dicho que tuvo que cambiar la pila interna del reloj del Apple Macbook porque "no se había encendido nunca".