Barcelona plantea una "reacción institucional" a la sentencia con apoyo de BComú pero no del PSC

Llamará a la "movilización ciudadana en favor de derechos y libertades" si es condenatoria

La comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una propuesta de ERC que defiende que, si la sentencia de los dirigentes independentistas es condenatoria, el Gobierno municipal "tome inmediatamente una reacción institucional", algo que ha apoyado BComú y ha rechazado el PSC, grupos que conforman el ejecutivo municipal.

El concejal de BComú Marc Serra ha recordado que el grupo liderado por la alcaldesa, Ada Colau, considera que los encarcelados son "presos políticos", mientras que la socialista Laia Bonet ha reiterado que ambos grupos dejaron fuera del acuerdo de gobierno este asunto porque no comparten esta postura.

La propuesta, aprobada con los votos de BComú, ERC y JxCat y el rechazo de PSC, Cs, PP y BCN Canvi, plantea trabajar para encontrar soluciones para lograr la libertad de los presos, y "hacer un llamamiento a la movilización ciudadana en favor de los derechos y libertades" si la sentencia es condenatoria.

La declaración, transaccionada con BComú, propone que la reacción del Gobierno municipal considere que las personas enjuiciadas lo están por motivos políticos dentro de un proceso de "persecución política", y que defienda su libertad inmediata, el libre regreso de los políticos en el extranjero y la celebración de un referéndum.

Serra ha recordado que los comuns consideran que este asunto requiere una respuesta política y que se comprometen a trabajar para que ésta sea posible y para avanzar hacia la liberación de los independentistas encarcelados y en el extranjero.

Bonet cree que "trabajar para buscar diferencias en el Gobierno municipal en esta cuestión genera mayor sorpresa, teniendo en cuenta las diferencias dentro del propio entorno independentista" --por críticas de JxCat a esta propuesta de ERC--, y ha garantizado que no caerán en la confrontación y que trabajarán por Barcelona dejándola al margen, aunque sin restar importancia al asunto.

ERC Y JXCAT

La concejal de ERC Elisenda Alamany, que ha presentado la proposición, ha pedido una respuesta institucional del consistorio ante la sentencia que recoja "el sentir mayoritario" de los barceloneses, y ha dicho que el posicionamiento del ejecutivo municipal será aún más importante por la ausencia de un Gobierno central fuerte y la convocatoria de elecciones, ha dicho.

Elsa Artadi (JxCat) ha lamentado que ERC haya presentado la propuesta sin coordinarse con otras instituciones y ha resaltado que JxCat espera a que se conozca la sentencia porque contempla solo la absolución --pide evitar "precipitación" y buscar demasiado pronto titulares--, aunque ha apoyado el texto y ha avisado de que, si son condenados, lo mismo podría ocurrir con cualquier movimiento social.

CS, PP Y BCN CANVI

Luz Guilarte (Cs) ha preguntado si Jaume Collboni (PSC) apoyaría indultos, tras lo que ha recordado a los socialistas que forman parte de un Gobierno municipal que volvió a colgar el lazo amarillo --Bonet ha indicado que se acordó por mayoría en Junta de Portavoces-- y ha dicho que deberían preocuparse de si "dinero de los barceloneses ha ido a manos corruptas" que operan como una mafia organizada, según ella.

Desde el PP, Josep Bou --que se ha descrito como un pedazo de catalán que sueña, cuenta y reza en catalán-- ha criticado que los partidos independentistas han dividido a un pueblo y que hacerlo es un acto criminal, tras lo que ha añadido: "Ya han dicho que lo volverán a hacer. No me da miedo, me da vergüenza".

La concejal de BCN Canvi Eva Parera ha sostenido que el proceso independentista empieza a ser bastante opresivo porque distingue entre buenos y malos catalanes y empresas, según ella, que ha aseverado que la única reacción a la sentencia debe ser acatarla y ha rechazado un referéndum: "¿No hemos aprendido nada del Brexit?"