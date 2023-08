Barcelona conmemora el sexto aniversario del 17A con seis minutos de silencio de las víctimas

Insisten en la creación de una comisión de investigación de los atentados

Barcelona ha conmemorado este jueves el sexto aniversario de los atentados del 17 de agosto de 2017 en La Rambla y Cambrils (Tarragona) con un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas en el memorial que se instaló en el Pla de l'Os de La Rambla y que ha contado con seis minutos de silencio para protestar por los seis años "de abandono".

En el acto, que ha empezado a las 10 horas, han participado víctimas, familiares y representantes institucionales, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament y alcaldesa de Ripoll (Barcelona), Anna Erra; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Ha sido un homenaje de unos 15 minutos y sin discursos, ha consistido en un minuto de silencio acompañado de la música del 'Cant dels Ocells' y una ofrenda floral, y ha dado protagonismo a las víctimas y familiares, que han sido los primeros en depositar claveles blancos sobre el Pla de l'Os, donde en 2017 se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo.

Después de los familiares, han llevado sus flores los diferentes representantes políticos y los cuerpos de seguridad (Mossos d'Esquadra, Policia Nacional, Guardia Civil y Guardia Urbana) y emergencias.

SEIS AÑOS "DE ABANDONO"

Tras finalizar la ofrenda floral, las víctimas se han vuelto a situar en el memorial (después lo han hecho también los representantes políticos) y han guardado seis minutos de silencio "para demostrar un minuto por año de abandono".

En declaraciones a los periodistas después del acto, el exasesor de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por Terrorismo (UAVAT), Robert Manrique, ha criticado la falta de atención del Ministerio de Interior: "Ya ha dicho por activa y por pasiva que hasta que la sentencia no sea firme no tienen por qué contactar ni asistir a las víctimas. Esto es un disparate, un desastre".

COMISIÓN INVESTIGACIÓN 17A

Al ser preguntado por un preacuerdo entre Junts y PSOE para la creación de una comisión de investigación de los atentados del 17A, Manrique ha manifestado que "es una de las reclamaciones que desde la Uavat y desde las víctimas se ha pedido siempre".

"España es el único país de Europa donde ha habido atentados yihadistas y no se ha hecho una comisión de investigación. No se trata de echarse las culpas, se trata de estudiar qué falló para que no vuelva a suceder", ha añadido.

REPRESENTATES POLÍTICOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al acto también han asistido la consellera de Justicia, Gema Usabart; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, y el de Seguridad, Albert Batlle.

Han acudido concejales de los distintos grupos municipales del Ayuntamiento, también de los partidos del Parlament y representantes de Mossos, Guardia Urbana, Bombers de Barcelona, Protecció Civil y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), entre otros.