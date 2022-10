Barcelona cifra en un 1% los usuarios que fumaron en las playas este verano pese a la prohibición

Bate récord de asistencia con cerca de 5 millones de personas

El Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que el 1% de los usuarios de las playas de la ciudad han fumado este verano a pesar de la prohibición que ha entrado en vigor este año, según las entrevistas que ha realizado el Servei d'Informació de Platges (SIP) durante la temporada.

El concejal de Transición Ecológica y Emergencia Climática, Eloi Badia, ha destacado este lunes en rueda de prensa el "alto nivel de cumplimiento" de la prohibición y el grado de satisfacción de los usuarios con la iniciativa 'Platges sense fum', con una media de un 8 sobre 10.

El consistorio impulsó esta iniciativa con una prueba piloto que se desplegó en verano de 2021 en las playas de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària y Nova Mar Bella, y este verano la ha convertido en normativa para prohibir fumar en todas las playas de la ciudad.

Aunque se ha reducido el número de personas que han fumado en las playas, el 72% de los usuarios han manifestado que han visto colillas, que se concentraban principalmente cerca del paseo y de las infraestructuras.

El Ayuntamiento no ha sancionado a ningún usuario por fumar porque, según ha explicado Badia, no están en ese punto y siguen apostando por la pedagogía y la comunicación, y ha dicho que no sancionarán "hasta que no haya casos de voluntad expresa de no cumplimiento".

Por otro lado, la afluencia en las playas durante la temporada de baño (del 9 de abril al 25 de septiembre) se ha situado en 4,9 millones de personas --la mitad de lo las cuales barceloneses-- y se han recuperado las cifras prepandemia.

BAÑO ASISTIDO Y SALVAMENTO

El servicio de Baño Asistido ha incrementado en un 57% sus usuarios, pasando de 4.500 a 7.800, y destaca especialmente el incremento del 48% en el punto de Nova Icària, seguido del de Zona de Banys del Fòrum (34%) y el de Sant Miquel (31%).

Uno de los servicios mejor valorados por los entrevistados es el de Salvamento y Socorrismo, que este verano han aumentado las asistencias sanitarias (de 3.883 en 2021 a 5.506 en 2022) y evacuaciones (de 145 en 2021 a 233 en 2022), mientras que los rescates solo han subido tres.

Por otro lado, este verano han visitado la playa de acceso para perros en la playa de Llevant 13.728 perros, de los cuales el 73% proceden de la ciudad y el 27% de fuera de Barcelona, especialmente de municipios metropolitanos, por lo que Badia ha celebrado que este espacio "se consolida como referencia metropolitana".

Respecto al servicio de limpieza, el Ayuntamiento asegura que este verano se ha reducido el volumen de residuos recogidos en agua respecto 2021, aunque en playas como la de la Barceloneta, la Nova Icària y Bogatell observa un incremento de los residuos recogidos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, la Zona de Banys del Fòrum ha dinamizado el espacio con actividades sociales, en las que han participado cerca de 1.000 personas (desde julio al 11 de septiembre), y el Ayuntamiento prevé seguir haciendo mejoras en este espacio para la temporada que viene.