Barbón urge a Transportes que solucione la falta de maquinistas

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha urgido este martes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a solucionar la falta de maquinistas después de que se hayan suspendido viajes por esta carencia mientras se anima a la población a usar el transporte público por las obras de ampliación de la autopista 'Y' programadas para esta semana.

En declaraciones a los medios durante su visita a las obras de reforma y ampliación del Colegio Público Maliayo, en Villaviciosa, Barbón se ha mostrado "crítico" con las fechas elegidas para rematar la actuación, remarcando que el comienzo del curso escolar "no es el mejor momento".

Pero más molesto se ha mostrado con la falta de previsión en el ámbito ferroviario ante unos cortes de tráfico en la 'Y' que estaban programados. "Me parece inaceptable lo que está sucediendo y me parece rara esta falta de tantos maquinistas en un momento determinado", ha dicho.

Barbón insta al Ministerio a corregir la falta estructural de maquinistas, a la vez que pone el acento en que se acentúe la carencia por permisos de vacaciones o de bajas "al mismo tiempo" y en un periodo que se sabía "que iba a ser difícil por el corte de la 'Y'".

"No sé si ha sido una mala programación, si ha sido una mala casualidad, no lo sé, no puedo insinuar porque lo desconozco, pero sí me llama la atención", remarca, calificando de "inaceptable" que se produzca esta situación en un contexto en el que se quiere "favorecer el transporte público". "Le pido al Gobierno de España, al Ministerio de Transportes, que actúe para solucionar esta carencia de profesionales", ha zanjado.