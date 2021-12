Barbón renovará la ejecutiva de la FSA con más mujeres y jóvenes, en un congreso "ejemplar" en medidas frente a la COVID

El secretario general electo de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha anunciado este martes su intención de renovar la ejecutiva de la formación, con "más mujeres y más jóvenes", en el 33 Congreso de la FSA que será "ejemplar" en medidas frente a la pandemia de COVID-19.

Barbón ha apuntado, en declaraciones a los medios tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica, el congreso no se puede aplazar y tiene que hacerse de manera presencial por los estatutos del partido, pero la organización está trabajando para que sea la actividad "más segura" que haya esos días en Asturias, con un cumplimiento "más estricto" de las recomendaciones que lo que se exige para otros eventos.

De este modo, ha explicado que no habrá comida de confraternización, se realizará en el Palacio de Congresos del Calatrava para garantizar distancia de seguridad y ventilación, y se usarán mascarillas FFP2.

En cuanto a la renovación de la ejecutiva, ha incidido en que la concretará el sábado pero sí ha avanzado que habrá un porcentaje de renovación, con "más mujeres y más jóvenes que en la actual ejecutiva".

Para Adrián Barbón, la FSA-PSOE se encuentra actualmente en una situación "pacífica" tras un tiempo difícil de "ruptura interna de lazos fraternales". En ese sentido, considera que su elección como secretario general en el "proceso más participativo" de todos los partidos de Asturias contribuyó a dar "fortaleza" al proyecto y permitió reconstruir "la unidad", lejos de otros "espectáculos bochornosos" o "debilidades" de otras formaciones cuyas decisiones se toman desde Madrid.

El 33 Congreso de la FSA, del que dará cuenta el comité organizador este jueves en rueda de prensa, pretende servir de "refuerzo" al papel de la formación para Asturias, según Barbón, apuntando que se hará "balance" de gestión y se abordará el "futuro" tanto de la organización como de sus proyectos para la comunidad.

En el ámbito político, el también presidente del Principado ha remarcado que los datos invitan "al optimismo" de la reanimación económica a nivel nacional y autonómico, especialmente ante el "crecimiento de la actividad industrial" en Asturias.

No obstante, señala que la sexta ola de la pandemia hace necesario "reflexionar" y "profundizar en la protección", señalando la importancia de las medidas de seguridad, de los medidores de CO2 y de las vacunas. Ha recordado que en noviembre de 2020 fallecieron 556 personas mientras que este noviembre fallecieron 15. "La importancia de las vacunas es fundamental, no impide el contagio pero es menos grave", ha dicho, animando a la vacunación tanto de quienes no lo han hecho, como de las dosis de refuerzo y de la vacunación pediátrica.

PRESUPUESTOS

Adrián Barbón también se ha referido a la negociación presupuestaria para afirmar que el Gobierno "se puede permitir una prórroga pero Asturias no".

"La pandemia no ha finalizado y seguimos en situación excepcional", ha aseverado, pidiendo a los grupos a respaldar el presupuesto. "Si estuviéramos en la oposición negociaríamos ", dice.

Al respecto, ha lamentado que haya partidos instalados "en el 'no' permanente" y observa "un cambio de clima" y "más tacticismo que visión estratégica" a medida que se acercan las elecciones.

REFORMA DEL ESTATUTO

Barbón ha destacado que este miércoles, 15 de diciembre, se cumplen 40 años de la aprobación de la ley del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, apelando a dejar a un lado los "complejos" para reformarlo cuatro décadas después.

Ha insistido en que la posición de la FSA-PSOE es clara tanto a favor de la reforma como de la cooficialidad del asturiano: "Si de nosotros depende, la va a haber". No obstante, ha reiterado que debe existir un acuerdo con la firma de los cuatro partidos que suman los 3/5 de la Junta General (PSOE, Podemos, IU y Foro).

"Y si tiene que conllevar reforma fiscal tiene que ir con los cuatro apoyos", ha añadido asegurando que los socialistas están "dispuestos a ceder y dar pasos, pero tienen que ser pasos conjuntos". "Si uno no puede votar, no habrá reforma del Estatuto", ha sentenciado, remarcando que la FSA-PSOE es un partido "claramente asturianista" defensor "del asturianismo político", que entiende "perfectamente compatible" con el sentimiento español.