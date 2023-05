Barbón reivindica las pensiones ante el "pavor" de que otros partidos quieran "atentar nuevamente" contra ellas

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado este lunes las pensiones y ha defendido que se incorpore su revalorización a la Constitución española ante el "pavor" que le da que "dentro de unos años" gobierne otro partido y "que lo primero que quieran hacer es atentar nuevamente contra los pensionistas".

Barbón ha recibido en la sede de Presidencia al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con quien se ha reunido junto a empresas y organizaciones que participan en la puesta en marcha de proyectos piloto de interés sociolaboral. Momentos antes del encuentro, ambos han atendido a los medios y han coincidido en defender la importancia de las pensiones y el sistema público.

Barbón ha reconocido ante Escrivá la "coincidencia plena" en la importancia de garantizar la subida de las pensiones acorde al IPC así como la sostenibilidad del sistema.

El ministro, por su parte, ha defendido el sistema público de pensiones y a los pensionistas, cargando contra aquellos partidos a los que les "traiciona el subconsciente" y defienden que "no se merecen" sus prestaciones. "¿Cómo que no se lo merecen?", se ha preguntado, denunciando que haya formaciones que quieren "recortar la pensión" respecto a lo previsto. "Me rebelo contra eso, pero lo seguimos oyendo y eso genera las mayores dudas sobre los planes al respecto", ha enfatizado.

Sobre la reunión con empresas y organizaciones que participan en la puesta en marcha de proyectos piloto de interés sociolaboral, el ministro ha destacado que Asturias "es un referente" en la preocupación por los más vulnerables y por ayudarles a salir de la "trampa de la pobreza". Así, ha destacado la gestión de la renta mínima en Asturias frente a las comunidades autónomas limítrofes, donde "no han llegado ni a una tercera parte del recorrido" que han llevado en Asturias.