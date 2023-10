Barbón reivindica la FSA como el "partido de Asturias" frente al "caos y las crisis" del resto de organizaciones

El presidente del Principado y Secretario General de la FSA, Adrián Barbón, ha reivindicado este lunes el papel de la Federación Socialista Asturiana como "el partido de Asturias no sólo con dichos, sino con hechos" y ha mostrado su deseo de que del Congreso de los 'populares' salga un PP "constructivo, dialogante, capaz de pactar y acordar".

"Somos el partido que da estabilidad política a esta tierra frente a la situación que estamos viendo de caos, crisis, la tensión, la crispación, los problemas internos en otras organizaciones", ha dicho Barbón.

En este sentido Adrián Barbón se ha referido a la renuncia de Diego Canga como diputado del PP y ha manifestado que advirtió en numerosas ocasiones, en campaña y tras las elecciones, de que eso iba a ocurrir. "Podré equivocarme, podré meter la pata, pero desde luego nunca les voy a tratar de engañar. Cuando hago una afirmación de este estilo, es porque estoy convencido de ello y porque tengo datos para decirlo", ha indicado Barbón.

En cuanto a la celebración del Congreso de los 'populares' ha insistido en que espera y desea que del mismo salga un PP constructivo y que, además de acordar y pactar, tenga posiciones políticas más modernas en cuestiones como las que tienen que ver con la defensa de las lenguas propias, o la reforma del estatuto.

No ha querido Barbón referirse a ningún candidato y ha ironizado con que "igual si dice que ve bien a Álvaro Queipo como presidente del PP, pues igual lo hunde y lo que consigo es que no lo voten".

SITUACIÓN DE PODEMOS

Sobre la situación de Podemos y la expulsión de la diputada Covadonga Tomé, Adrián barbón ha manifestado que "desconoce y carece de información al respecto de la situación".

"Desconozco qué va a pasar, si es una suspensión cautelar, si va a ir más allá, no tengo ni idea de qué va a pasar", ha dicho Barbón de cara a una negociación presupuestaria.

PERFORMANCE EN EL SENADO

En el ámbito de política nacional Adrián Barbón ha vuelto a criticar la "performance" que se va a celebrar en el Senado con la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, "sin acuerdo con las comunidades autónomas" y ha indicado que él no va a participar de la misma.

Así ha lamentado que el PP haga esta utilización del Senado que considera que es "un error y un horror desde el punto de vista democrático". "Lo tengo muy claro. No me voy a prestar. Ni el partido, ni el gobierno de Asturias, ni el gobierno unidad progresista se va a prestar a esa performance porque no puede convertirse una institución como el Senado como si fuera la sede de la calle Genova del PP. Eso es, en nuestra opinión, una falta de respeto a las instituciones", ha indicado Barbón.

Respesto a la formación de Gobierno en el Estado ha vuelto a repetir Barbón que espera que cuanto antes "haya un gobierno" y que de las negociaciones fructifique un acuerdo siempre "en el marco de la Constitución".

Y es que ha insistido en que la Constitución es para los socialistas "el cuadrilátero en el que se dirime todo". "Fuera de la Constitución nada. Dentro de lo que se permita, de lo que sea posible, es un ámbito para el acuerdo con una vocación además de que ese acuerdo sirva también para contribuir a la convivencia, sirva para contribuir al diálogo entre diferentes y para generar menos tensión", ha dicho.