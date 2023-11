Barbón reitera que sobre la amnistía siempre ha defendido que la Constitución sea el marco definitorio de los acuerdos

El presidente del Gobierno del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este viernes a los acuerdos de Gobierno que incluyen la Ley de Amnistía y ha vuelto a incidir en que "siempre ha defendido lo mismo; que cualquier acuerdo adoptado tuviese como marco definitorio la Constitución" y en este caso parece que así es. Barbón ha incidido también en que defenderán siempre los intereses de Asturias en lo que a la quita de la deuda se refiere. "Asturias lo primero", asegura.

Han sido numerosas preguntas relativas a la ley de amnistía y el acuerdo entre PSOE y Junts las que ha tenido que responder Barbón el la rueda de prensa, pero en todas ella ha insistido en que debe ser el marco constitucional el que marque los límites. Así, ante la pregunta de si "se siente cómodo con ese acuerdo y esa ley", el presidente asturiano ha eludido pronunciarse de manera rotunda.

"Yo me limité antes, durante y después a decir que los acuerdos a los que se llegasen tenían un marco definitorio que es la Constitución. Lo que no cabe dentro de la Constitución española y por tanto no es constitucional, yo nunca voy a estar de acuerdo con ello. Y eso lo quiero dejar muy claro", ha dicho Barbón.

En este sentido Adrián Barbón ha indicado que ha hablado con varios constitucionalistas que le han transmitido que desde el punto de vista constitucional la Ley de amnistía tiene encaje, tal y como está redactada, ya que "es una ley que está muy medida, muy analizada desde el punto de vista técnico en la que cualquier matiz está estudiado hasta el mínimo detalle y, por tanto, parece que pudiera pasar perfectamente el filtro de la constitucionalidad".

No obstante, ha indicado el presidente asturiano que existe una garantía máxima que es el Tribunal Constitucional, y que será el que falle claramente si la norma es constitucional o no. "Yo por tanto me remito al Tribunal Constitucional", ha dicho Barbón, que ha manifestado que "en este sentido no cree que sea un debate de opiniones, sino que una se tiene que analizar desde la perspectiva legal o no, constitucional o no".

Así ha defendido Barbón que los acuerdos entre PSOE y Junts son públicos pero en cambio no se conoce que habló el PP con Junst y que habló con el PNV.

También ha negado que exista fractura en la FSA a causa de estos acuerdos y ha recordado Barbón que la militancia votó sobre el mismo y habló "de manera clara y nítida" apoyando el acuerdo.

QUITA DE LA DEUDA

Respecto a la quita de la deuda de las autonomías contraía por la crisis económica, Adrián Barbón ha reiterado que Asturias ha pedido equidad de trato y eso significa que sobre la pérdida de ingresos derivada de la anterior crisis se aplicará un porcentaje de quita.

"No hemos hecho el cálculo pero se nos ha garantizado de manera pública y privada que es algo que aplicarán a todas las CCAA. Que no tenga nadie en duda de que si la fórmula aplicada no nos gusta Asturias, lo diremos públicamente y lo criticaremos. Pero si es una fórmula que tiene en cuenta la pérdida de ingresos de la etapa anterior, no nos disgusta la idea, nos parece una buena fórmula para trabajar", ha manifestado.

ANUNCIOS DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

Si ha querido valorar como positivos algunos de los anuncios hechos por Pedro Sánchez durante su discurso de investidura como la revalorización de las pensiones, la subida todos los años del SMI, la colaboración de las CCAA para luchar contra las listas de espera o la defensa de la armonización fiscal, entre otras cuestiones y ha insistido en que su Gobierno defenderá "ante todo Asturias"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Queremos dejar como gobierno de Asturias claro que nuestro mayor compromiso va a ser con la defensa de los intereses de los asturianos y asturianas, que somos de hecho la garantía de esa defensa y que vamos a recurrir y vamos a reclamar el cumplimiento de todos los compromisos que están vigentes con el Principado de Asturias", ha insistido Barbón.