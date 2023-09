Barbón reitera que cualquier negociación y acuerdo debe tener como marco la Constitución

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha vuelto a referirse este martes a preguntas de los periodistas al proceso de negociación abierto con formaciones independentistas para una hipotética investidura de Pedro Sánchez y ha insistido en que cualquier acuerdo debe tener un marco que no es otro que la Constitución.

"Con una negociación hay que ceder, siempre, las dos partes además. ¿Dónde debe encajar esa cesión?, pues en el marco de la Constitución. Si los acuerdos a los que se lleguen encajan dentro de la Constitución, pues en mi opinión merecerá la pena, si no encaja dentro de la Constitución, no va a haber acuerdo, con lo cual habrá elecciones", ha dicho Barbón, que ha añadido que no se puede hablar de "un acuerdo a cualquier precio si el mismo se enmarca en la Constitución".

En este sentido ha criticado que en este país abunden los opinólogos y que parece que "aquí todo el mundo ahora ha hecho un máster de derecho constitucional y amnistías".

Así mismo Adrián Barbón ha vuelto a reclamar "comprensión" a los veteranos del PSOE tras las críticas de algunos históricos dirigentes socialistas al proceso de negociación.

"Ya dije ayer que por supuesto respeto siempre la opinión de mis mayores, los veteranos del partido tienen derecho a tener una opinión, pero también estoy en mi derecho con mis 44 años a pedirles comprensión", ha dicho Barbón, que ha recordado que la política actual es muy diferente a la de antes y ya no existen las mayorías absolutas.