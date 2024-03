Barbón rechaza "de forma clara, nítida y rotunda" el cupo catalán propuesto por Cataluña

Pide al PP que piense en las CCAA y vote en el Congreso la convalidación de las medidas anticrisis

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha rechazado "de forma clara, nítida y rotunda" la propuesta de un cupo catalán como el del País Vasco para Cataluña porque "rompe con la solidaridad entre españoles" y porque va en contra del acuerdo multilateral entre territorios.

Así lo ha afirmado en respuesta a una pregunta del portavoz del PP en la Junta General asturiana, alegando que él, como presidente de un Gobierno de unidad progresista y reformista, defiende los intereses de Asturias y rechaza "de forma clara, nítida y rotunda" un cupo catalán como el que tiene el País Vasco.

"Estamos totalmente en contra de una reforma del sistema de financiación autonómica que, en primer lugar, rompe con el acuerdo multilateral y, en segundo lugar, rompe con la solidaridad entre españoles", ha argumentado, tras obtener el apoyo del PP asturiano "en la defensa por la financiación justa para Asturias".

Las declaraciones de Barbón tienen lugar después de que la Generalitat haya propuesto que Cataluña recaude el 100% de los impuestos que se pagan en su territorio, con un mecanismo de solidaridad interterritorial que prevé una transferencia al Estado y un fondo de reequilibrio territorial.

PIDE AL PP QUE APOYE MEDIDAS ANTICRISIS

Por otra parte, el presidente asturiano ha pedido al PP que piense no solo en Asturias sino en el conjunto de las comunidades autónomas y vote en el Congreso a favor del decreto ley para la convalidación de las medidas anticrisis.

Barbón ha asegurado que cree "prioritario" disponer de presupuestos y se compromete, ante el escenario de prórroga, a defender los intereses del Principado "con negociación política" al tiempo que ha señalado que las partidas plurianuales están "garantizadas".

"Comparto con usted la preocupación de la financiación, como no la voy a compartir si nuestros presupuestos están construidos sobre la base de las entregas a cuenta, principalmente, que suponen, y le hablo de memoria, el 65% de nuestra aportación. Quiero decirle algo: El Gobierno de España ha garantizado la actualización introduciendo dentro del decreto ley que se votará en el Congreso de convalidación de las medidas anticrisis, van esos 260 millones de euros. Entiendo, por tanto, que el Partido Popular, y yo se lo pido públicamente, se lo pido al Partido Popular, que pensando no solo en Asturias, sino en el resto de comunidades autónomas, vote a favor de la convalidación, donde van esos 260 millones", ha apuntado.

Igualmente, Barbón ha ironizado sobre los "golpes de pecho" del PP porque no haya Presupuestos Generales del Estado. "A mí me parece una mala noticia, pero da la sensación de que ustedes están dispuestos a votarlos", ha señalado, afeando su dinámica de seguir "en el frente del no permanente" tanto a nivel estatal como en Asturias, ya que el PP no apoyó las cuentas autonómicas en ningún ejercicio durante su mandato, "ni en el peor momento de la pandemia".