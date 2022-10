Barbón pide a Ciudadanos que busque "razones para votar" el presupuesto autonómico y no "disculpas"

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha pedido a la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, que busque "razones para votar" el presupuesto autonómico de 2023 y no "disculpas" para rechazarlo.

Durante el turno de preguntas al presidente, Barbón ha reprochado a Ciudadanos que todavía no hayan remitido al Gobierno ninguna propuesta para negociar las cuentas de 2023, y ha señalado que, cuando pongan las medidas sobre la mesa, irán avanzando en la negociación.

Barbón ha hecho estas declaraciones después de que la portavoz de Ciudadanos preguntase si el Gobierno va a diseñar un presupuesto acorde a las necesidades de Asturias. El presidente ha asegurado que sí, y ha subrayado que el 94% de los asturianos se beneficiarán de una forma u otra de las medidas anunciadas por el Ejecutivo.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos ha señalado que Asturias está en una situación "excepcional" y necesita medidas "excepcionales". Para ello ha exigido al presidente del Ejecutivo una mayor racionalidad en el gasto público no productivo, y ha apostado por propuestas que recuperen el sector poblacional "más productivo y menos subsidiado".

"Tener un presupuesto que solo proteja socialmente a quienes lo necesitan y que no sirva para estimular la economía es quedarse a las vísperas", ha señalado, advirtiendo que "sin reactivación económica Asturias no tiene futuro". "Intentaremos de nuevo contribuir a equilibrar las cuentas y que el protagonismo sea para la inversión social y no para el gasto social", ha dicho Fernández.