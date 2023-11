Barbón pide al PP asturiano reflexionar y condenar la violencia en las manifestaciones sin actuar al dictado de Génova

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a lamentar este miércoles que el PP asturiano actúe al dictado de Génova y no condene las manifestaciones violentas. "Pido al PP de Asturias que reflexione y condene la violencia", ha dicho Barbón.

"Acabamos de presenciar en el Parlamento cómo el portavoz del PP, Álvaro Queipo, no condenó los ataques violentos y al mismo tiempo, en el Parlamento de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de condenar las manifestaciones violentas. Es más, pidió que se juzgara a aquellos que eran responsables de esos comportamientos violentos. Claro, sorprende y la verdad es que me llama poderosamente la atención, porque lo que deja claro es que hay algunos portavoces que están a instrucciones de Génova en vez de tener posiciones propias. Por eso pido al PP de Asturias que reflexionen", ha indicado Barbón.

Adrián Barbón hacía estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido para hacer balance de los cien primeros días de Gobierno en Asturias. Una rueda de prensa que ha aprovechado para volver a hacer una llamada a la calma. "Nuestro Gobierno cree que la concordia en Asturias es posible y, en medio de tanta tensión, hoy nos ratificamos en la condena explícita de manifestaciones que son violentas", ha dicho.

"Está claro que aquí el portavoz del Grupo Popular y máximo dirigente del PP en Asturias actúa con mandato de Génova porque no ha dado el paso a condenar la violencia. No obstante le vamos a dar una nueva oportunidad a que la condenen. Pronto se la vamos a dar", ha dicho Barbón. El presidente asturiano ha querido además solidarizarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pero además considera Barbón que las críticas del PP asturiano al acuerdo con los independentistas son forzadas y sobreactuadas y ha recordado que el PP asturiano firmó el documento de financiación autonómica que recogía algunos elementos similares.

Así ha indicado que el mismo recoge "primero, que hay que reestructurar la deuda; segundo, que tiene que afectar a todas las comunidades de régimen común general y tercero, que no puede ser a la par que la reforma del sistema de financiación y cuarto, que tiene que tratar en condiciones igualitarias.

"Es decir, igualitarias no es que si quitan 15.000 millones a Cataluña, se quitan 15.000 millones a Asturias, no, igualitaria es que la fórmula que se utilice, que no es, como algunos dicen por ahí, el 20% de la deuda, sino que es un porcentaje respecto a lo que las comunidades autónomas dejamos de ingresar por efecto de la crisis económica anterior sea la fórmula en la que se va a presentar en el conjunto de las comunidades", ha dicho Barbón.

Así ha indicado que esa cifra aun no se sabe y cuando se tenga el Gobierno asturiano la valorará ya que todavía no se ha presentado la fórmula para calcularla al conjunto de comunidades.

RELACIÓN CON OTRAS CCAA

Preguntado si considera que la crispación que se vive puede suponer un retroceso en la relación con otras comunidades autónomas con las que se defienden proyectos e intereses comunes, Barbón ha manifestado que sé se dejara llevar por impulsos personales y por ofensas personales y eso supusiese debilitar los intereses de Asturias, prefiere tragarse el sapo del insulto personal y mantener las relaciones institucionales para sacar proyectos de interés de Asturias por encima de cualquier cosa.