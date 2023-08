Barbón ve "exótico y poco respetuoso con la Constitución" la propuesta de Feijoó de reunirse con presidentes autonómicos

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha considerado algo "exótico y muy poco respetuoso con lo que establece la Constitución española" la intención anunciada por el candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijoó de incluir en las conversaciones de cara a su investidura a los presidentes autonómicos.

"Siempre estoy abierto a escuchar una llamada o atender una llamada pero desde luego yo no me voy a reunir con nadie para hablar del proceso de investidura del Congreso de los Diputados cuando no me compete a mí. Yo creo que con estas declaraciones son ya de estar jugando a la desesperada en la negociación y que las cuentas no le salen", ha indicado Barbón, que ha insistido en que en las declaraciones de Feijoó se ve ya "muchísimo nerviosismo".

Ha añadido Adrián Barbón que "lógicamente todos saben que va a pasar y que la investidura será fallida" y ha augurado que eso va a generar más frustración en el Partido Popular.

Así, ante la pregunta de qué hará si le llega esa invitación de Núñez Feijoó para hablar, ha insistido Barbón en que su respuesta será lo que dice el artículo 99 de la Constitución y que donde tiene que conseguir los apoyos para la investidura es en los diputados y los diputados del PSOE dependen de la dirección Federal del partido, no dependen de los territorios.

"Yo creo que es, insisto, la búsqueda de un titular exótico que quizás responde ya a determinadas desavenencias que empiezan a apreciarse en el Partido Popular como consecuencia del resultado electoral", indicó Barbón.