Barbón defiende que el acuerdo para reformar la financiación autonómica sea multilateral

El presidente del Principado de Asturias secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha defendido este jueves que el acuerdo para la reforma de la financiación autonómica ha de hacerse de manera "multilateral". "Los intereses de Asturias son lo primero, vamos a defender un sistema autonómico de financiación autonómica justo con Asturias", ha remarcado.

Durante su intervención en el Comité Autonómico de la FSA-PSOE, Barbón ha juzgado "lógico" que se celebren reuniones bilaterales "como siempre ha habido", pero ha insistido en que defenderá "en todo momento" que esa negociación sea "con todas las comunidades".

Barbón ha asegurado que las reclamaciones de Asturias no han cambiado, y ha abogado por un sistema que no tenga en cuenta únicamente el número de habitantes. "Hay que ponderar otras cuestiones", ha enfatizado, como el envejecimiento, la dispersión o la orografía, que suponen dificultades para prestar servicios como el sanitario. "No es lo mismo ser la comunidad autónoma más envejecida de España que no serlo", ha zanjado.