Barbón "no comparte" la sentencia del TC sobre el segundo estado de alarma que "ataca de lleno al estado autonómico"

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este jueves a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional el segundo estado de alarma y ha manifestado que "como no puede ser de otra manera la acata, pero desde luego no la comparte". "Sinceramente no hay quien entienda esa sentencia", ha dicho.

"No la comparto porque se nos olvida que estamos ante la pandemia más importante de la historia desde la de la gripe de 1918, porque se nos olvida además que por debajo de las decisiones jurídicas está la de salvar vidas y porque además se ataca de lleno al Estado Autonómico cuando se niega a los presidentes y presidentas de las CCAA la capacidad de intervenir en lo que además son competencias concurrentes", ha dicho Barbón.

El TC hizo pública la sentencia ayer, por lo que ha prosperado el recurso que impulsó el partido político Vox sobre el decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El pleno, muy dividido en esta ocasión, se ha decantado por declarar su inconstitucionalidad por seis votos contra cuatro.

El presidente asturiano ha indicado que aun no ha podido leer la sentencia en profundidad, pero "desde luego son muchas las cuestiones que no comparte".

Así ha indicado que no se puede entender que el TC diga "que los Gobiernos autonómicos no podían ser autoridad delegada cuando son los representantes ordinarios del Estado". "Estoy totalmente sorprendido con lo que dice la sentencia y no lo comparto", ha dicho Barbón.