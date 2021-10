Barbón: "Si la UE no cambia el sistema de fijación de precios no habrá solución para el alto coste eléctrico"

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha reiterado este miércoles que el problema del precio de la energía no es un problema muy grave pero no es exclusivo español, sino que requiere la intervención de la UE y ha indicado que "o se cambia el sistema de fijación de los precios o no habrá solución.

"La fijación de precios no es una cuestión de ámbito autonómico, que más quisiéramos. Es una cuestión internacional", ha dicho Barbón, que ha insistido en que tenemos un problema desde el punto de vista de fijación de precios.

Así ha insistido en que es necesario abrir el debate en la UE y buscar el cambio dicho sistema marginalista que es "tremendamente injusto". "Lo que pido es que la UE sea valiente, porque el Gobierno de España está adoptando medidas sobre todo fiscales, pero o la UE modifica el sistema de fijación de precios o no habrá solución y el problema será muy grava para Asturias, para España y para Europa", ha manifestado Adrián Barbón.

Barbón respondía así al diputado de Foro, Adrián Pumares, que ha querido conocer qué acciones está promoviendo ante los efectos que el desbocado incremento de los costes energéticos está provocando en la industria, las empresas y los consumidores asturianos.

Por su parte Pumares ha insistido en la necesidad de voluntad política para abordar los problemas de los costes energéticos y ha añadido que consumidores y empresas esperan "una respuesta del Gobierno pero también el apoyo del Gobierno regional".

"No le culpo a usted ni a su gobierno del incremento de los costes de la energía y es verdad que el debate es más amplio y tiene aristas, pero si puedo culpar a las políticas irresponsables de su partido acompañando hacia el precipicio a otras formaciones como Podemos o IU", ha dicho Pumares.

Así se ha referido a la propuesta del cierre de térmicas y ha recordado que Foro ya advirtió en su momento de las consecuencias que ello conllevaría.

También ha culpado a Barbón de obviar algunas cuestiones como que los objetivos que se marca la ministra Teresa Ribera son más ambiciosos de los que defiende la UE o que Asturias está siendo la región más castigada y perjudicada por las medidas de descarbonización.