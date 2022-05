Barbón apuesta por un modelo de oficialidad de asturiano y gallego-asturiano por áreas de influencia

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha defendido este jueves un modelo de oficialidad para el gallego-asturiano "en igualdad de condiciones" que el del asturiano y donde cada idioma sea el protegido legalmente según su área de influencia.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios durante su visita a San Tirso de Abres, donde ha explicado que el gallego-asturiano sería oficial "con todos los derechos, en igualdad de condiciones en su territorio y tendría las mismas consideraciones y protección".

En ese sentido, ha apostado por que asturiano o gallego-asturiano sean las lenguas propias de uso habitual en su área de influencia. "Aquí (en el Navia-Eo) no actuaría el asturiano, sino que sería la fala eonaviega, que es la lengua materna y hay que protegerla", ha indicado.

Por otro lado, ha afirmado entender que haya representantes políticos que no estén a favor de la oficialidad, "pero no se puede estar en contra de la lengua que se habla un territorio". Así, ha puesto en duda que la "ultraderecha" defienda el medio rural "si no acepta que en él se habla como se habla y sus ciudadanos merecen un respeto".

"Cuando se humilla como se habla en Santiso se está humillando es a la gente del territorio, eso es lo grave", ha indicado Barbón, para señalar que su Gobierno quiere proteger la riqueza lingüística de Asturias "que también viene protegida en la Constitución".

Por eso, ha cargado contra "los que se dan golpes en pecho de constitucionalistas" ya que "se nota que no la han leído nunca" y ha reclamado a "esos políticos" que "abandonen la moqueta y se den cuenta de como habla la gente".