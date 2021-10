Barbón anuncia el inicio de la negociación presupuestaria para el 2 de noviembre

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este martes que comenzará las reuniones para la negociación del presupuesto de 2022 el próximo lunes 2 de noviembre.

Durante su réplica a la portavoz del PP, Teresa Mallada, en la segunda sesión del Debate de Orientación Política General, Barbón ha explicado que convocará a todos los grupos parlamentarios a la ronda inicial de contactos, a excepción de Vox, porque "no cree en el Estado Autonómico".

A Mallada le ha reprochado que en su intervención inicial no haya mencionado siquiera la negociación presupuestaria, afirmando que "si no habla de ello es porque no le interesa que se aprueben o porque no tiene una actitud constructiva de diálogo hacia su aprobación".

Es por ello que el presidente le ha pedido a la portavoz 'popular' que "reconsidere" la actitud que ha tenido estos dos últimos años en relación a la negociación y el diálogo presupuestario, ya que "no es el Gobierno el que precisa presupuestos", sino "Asturias misma". Ha llamado además a toda la Cámara a abrirse al diálogo de unas cuentas a su juicio necesarias para la recuperación tras la pandemia.

El presupuesto vigente fue aprobado en la Junta General con los votos favorables de PSOE, Ciudadanos, IU, Foro y Podemos, sumando 32 de los 45 diputados que componen la Cámara. El de 2020 fue el presupuesto con mayor cuantía de la historia de Asturias, superando por primera vez los 5.000 millones de euros.