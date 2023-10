Barbón advierte que el Comité Federal no está convocado mañana para hablar de la amnistía

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, ha vuelto a defender este viernes el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar y ha dicho que mañana votará favorablemente sobre el mismo en el Comité Federal del PSOE, un comité en el que la militancia tendrá la palabra sobre dicho acuerdo porque "es para lo que está convocado" y no para votar sobre una posible amnistía.

En declaraciones a los medios en Avilés, donde se ha celebrado el consejo de Gobierno, Adrián Barbón ha incidido en que es únicamente el acuerdo entre PSOE y Sumar el motivo por el que se ha convocado dicho Comité.

"Un gobierno necesita del aval de la militancia y mañana lo que hacemos en el Comité Federal es convocar a la militancia para que vote si está a favor, si está en contra o si se abstiene. Yo desde luego no voy a decir a la militancia asturiana lo que tiene que votar. Yo voy a votar a favor", ha dicho Barbón.

Preguntado por si estaría dispuesto a votar a favor de la amnistia ha indicado que "desconoce como va la negociación y lo más importante desconoce el texto". "Enjuiciar algo que no conozco ni tan siquiera el texto, ahora bien, le quiero hacer un matiz y es que, en todo caso, yo estoy convencido que mis compañeros de partido, lo que negocie la Dirección Federal o la comisión negociadora, va a ser plenamente constitucional porque no cabe otra posiilidad", ha dicho.

Respecto al pacto PSOE-Sumar y si el mismo es bueno para Asturias, Barbón considera que sí lo es y además así ha quedado claro tras declaraciones del secretario de Estado de Transportes, David Lucas, que ha sido rotundo asegurando quela previsión de aquí el 2030 es invertir más en el corredor Atlántico.

"Yo ahí tengo que hacer una defensa clara y es que no permitiríamos lo contrario. Eso quiero dejarlo claro, alzaríamos la voz si hubiera una discriminación negativa para el futuro desarrollo del Corredor Atlántico que para nosotros es vital", ha dicho Barbón.Vamos a ver, yo desde luego.

Ha insistido Barbón en que el acuerdo habla del incremento del salario mínimo de forma y manera que siempre llegue al 60% del salario mínimo; habla de la reducción de la jornada laboral; habla de la extensión de la red de 0 a 3 con carácter público, etc.... y por tanto es positivo para Asturias. ha añadido no obstante que si hubiera algún punto en el que en su desarrollo no esten de acuerdo en su momento lo dirán y alzará la voz en defensa de Asturias.

"Nosotros creemos que es bueno para Asturias", ha dicho Barbón, que ha destacado que "necesita un gobierno plenamente operativocon el que negociar y acordar, incluso discrepar".