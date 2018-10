Barbón advierte a Podemos que Asturias "necesita diálogo y acuerdo y no postureo" para sacar adelante los presupuestos

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, ha celebrado este viernes el acuerdo presupuestario alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y ha resaltado que "lo que ha pasado en Madrid es que Podemos ha decidido no apostar por líneas rojas y ha optado por el acuerdo y la negociación". Así ha indicado que el camino de Madrid es "muy claro y evidente". "Diálogo y acuerdo de verdad, no postureo es lo que se necesita en Asturias", ha dicho Barbón.

Barbón se refería así a la posibilidad de extrapolar ese acuerdo a la región y ha advertido a la formación morada en Asturias de que "los pactos acuerdos se basan en la cesión". "En los pactos las líneas rojas no existen y cuando se ponen es que no quieres pactar", ha indicado Barbón.

Adrián Barbón hacía estas declaraciones en rueda de prensa y después de que este jueves el portavoz parlamentario de Podemos Asturies, Enrique López, volviese a poner la gratuidad del ciclo educativo de 0 a 3 como condición para llegar a acuerdos presupuestarios en Asturias.

"Insisto, no caben líneas rojas, salvo que uno no quiera pactar. La política va de negociar, acordar, hablar y dedicar muchas horas. Eso es lo que necesitamos muchas horas de negociación y de diálogo. Estamos dispuestos a hablar pero siempre poniendo de partida que no haya líneas rojas.

SATISFACCIÓN POR EL ACUERDO ESTATAL

Ya en referencia al acuerdo entre PSOE y Podemos sobre las cuentas estatales, Adrián Barbón ha indicado que "no hay nada más patriótico que lo que ayer se firmó". Ha explicado que la FSA ha analizado el documento y "desde luego aprecia un giro claro, rotundo y nítido de la política económica en este país en los últimos años".

"Un giro en el que el PSOE asturiano se reconoce porque se tiene en cuenta profundamente la situación de las personas. Nos suena muy bien la música, aunque ya sabemos que queda mucho por delante", ha indicado Barbón.

El secretario de los socialistas asturianos ha puesto como ejemplo de ese cambio de las políticas que el documento recoja "la mayor subida del SMI que afecta a miles de asturianos; que fije la revalorización de las pensiones en torno al IPC y una subida del 3% para las mínimas, lo que también afecta a muchos asturianos o por ejemplo que en materia sanitaria que entre de lleno en eliminar el copago sanitario".

Así también ha resaltado la apuesta por la investigación y el retorno del talento entre las medidas claras y rotunda, pero además también ha considerado claras y concisas las medidas fiscales, las que atañen a las políticas de ingresos. En ese sentido ha destacado la clara "vocacion ideológica de que los ricos paguen más".

Barbón ha indicado que le sorprende la posición de PP y Ciudadanos al escandalizarse por la subida del SMI y ven también un escándalosa la subida del gravamen a las grandes rentas de más de 140.000 euros.

"Yo les pregunto en qué país viven. Les pediría un poquitín de prudencia y que dejen de reírse a la cara de miles de hombres y mujeres", ha indicado Barbón.