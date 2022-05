Barato pide que la inflación "no la vuelva a pagar el campo" y recuerda al Gobierno su capacidad de bajar algunos costes

El presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, ha pedido este jueves que el aumento de la inflación "no la vuelva a pagar el campo" al tiempo que ha reconocido su "preocupación" porque " lo que le pueda venir a la sociedad española y al campo no es bueno" ya que ni la inflación ni la subida del IPC "es bueno para nadie".

Así lo ha asegurado en Soria, durante su participación en la Asamblea General que se ha celebrado en el Campus universitario, donde ha estado acompañado por el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, y el presidente de Asaja Soria, Carmelo Gómez, que ha apuntado que puede que sea su última Asamblea ya que la siguiente habrá elecciones y "probablemente" ya no sea presidente por Soria.

"La inflación no es buena, el IPC no es bueno porque si sube un 10 por ciento somos un 10 por ciento más pobres. Estamos colaborando en que no ocurra", ha aseverado el líder de Asaja, quien ha hecho un llamamiento:" Que el campo español no lo vuelva a pagar porque necesitamos que lo nuestra suba en las mismas condiciones que está subiendo lo que nosotros necesitamos para producir".

Así, ha recordado que se han disparado los costes de producción, pero "hay otros que dependen del BOE y no de la guerra" y así se ha referido a las tarifas eléctricas, o las deducciones en gasoil y el plástico "que dependen de la voluntad de Gobierno".

El presidente de Asaja ha recalcado que la mano de obra "ha subido el 38 por ciento en año y medio" y ha subrayado que quieren que los trabajadores españoles tengan "un salario digno" pero ha precisado que "las cosas se consiguen en diálogo y no por Decreto Ley" y así ha indicado que los productos agrícolas no se pueden vender por debajo de lo que se está produciendo, "tienen que empezar por cumplir las leyes", ha enfatizado.

SEGUROS

Por otro lado, Pedro Barato ha apuntado que los últimos días de altas temperaturas "no son buenos para el sector agrario" por lo que el seguro "es una muy buena herramienta si se pone en la dirección adecuada" ya que "hay unas diferencias muy grandes de zonas a otras, con provincias con un aseguramiento del 80 por ciento y otras del 40 por ciento".

RENTABILIDAD

Donaciano Dujo, por su parte, ha incidido en que "los costes de producción del sector agrícola y ganadero son muy altos". "Sin buena cosecha y precios dignos la rentabilidad de las explotaciones es nula y el sector sabe trabajar, pero le tiene que acompañar el tiempo y los precios", ha matizado.

Así, ha pedido que "después de estar desde diciembre sin Gobierno regional", la Junta se ponga a trabajar y tenga una "interlocución con las Opas para defender a la región", que es "el granero de España, la primera en vacuno, segunda en ovina y primera en girasol, patata o remolacha".

En este sentido, ha instado a pelear por una PAC "justs" y por una "cadena alimentaria que haga rentable las explotaciones y por crear infraestructuras productivas en toda la región".

Dujo se ha cuestionado, además, por qué Soria tiene que estar "condenada a tener un cinco por ciento de regadío con respecto del secano cuando la media nacional está en un 23 por ciento". "Si el Gobierno quiere políticas para la población en Soria no hay mejor política que las infraestructuras hidráulicas", ha agregado.