Barakaldo pide que los usuarios de teleasistencia soliciten que la Policía Municipal custodie las llaves de su casa

El objetivo de la medida es facilitar la intervención de los servicios de emergencia en el caso de ser necesario

El concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Barakaldo, Ángel Madrazo, ha pedido a los usuarios de la red pública de teleasistencia BetiOn que soliciten en los servicios sociales municipales que las llaves de sus viviendas sean custodiadas por la Policía Local, con el objetivo de facilitar la intervención de los servicios de emergencia en el caso de ser necesario.

Según ha indicado el edil en un comunicado, "a veces, el usuario o usuaria no está en condiciones de abrir la puerta" y, cuandouna persona no responde después de utilizar el aparato de alarma de la teleasistencia o no puede dar acceso al domicilio después de solicitar ayuda, "es importante agilizar la entrada la propia Policía, las ambulancias o incluso los Bomberos", por lo que el Ayuntamiento ofrece el servicio de depósito de llaves en la Policía Local.

Actualmente, un total de 62.584 personas disponen en Euskadi de la denominada 'medallita roja' y el perfil medio de la persona usuaria es el de una mujer, de más de 80 años, que vive sola.

Pueden solicitar el servicio las personas mayores de 75años que vivan solas, los mayores de 65 en situación de dependencia, las personas con discapacidad intelectual, física, sensorial o que padezcan una enfermedad mental en situación de dependencia, y personas en determinadas situaciones de riesgo o aislamiento social.

CASI 24.000 MAYORES DE 65 AÑOS

En Barakaldo, el número de personas susceptibles de recibir el servicio de teleasistencia es muy importante, según ha indicado Madrazo, y en función de los últimos datos de Eustat y el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el municipio están empadronadas 23.414 personas mayores de 65 años, de las cuales aproximadamente la mitad, más de 11.500, tienen más de 75 años.

Sin embargo, solo unas pocas personas usuarias de BetiOn en Barakaldo, en concreto 30, tienen depositadas las llaves en la comisaría de la Policía Local.

"Desgraciadamente, muchas personas desconocen que existe esta posibilidad, aunque en caso de emergencia puede ser muy útil", ha apuntado Ángel Madrazo.

BetiOn es un servicio técnico de apoyo e intervención social que permite a las personas usuarias, a través de la línea telefónica y con un equipamiento de comunicaciones e informático específico, disponer de un servicio de atención permanente, las 24 horas del día y todos los días del año.

El servicio está atendido por personas específicamente preparadas para dar respuesta adecuada a situaciones de emergencia o necesidad social, bien por sí mismo o bien movilizando otros recursos comunitarios.

Tal y como ha recordado el concejal de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, la teleasistencia pública vasca fue puesta en marcha en 2011 por parte del Gobierno Vasco y puede solicitarse a través de los servicios sociales de base de los ayuntamientos, el número de teléfono 012 de Zuzenean y sus oficinas en los tres territorios, o de la página web https://www.euskadi.eus/betion.

El pasado 11 de diciembre se celebró un acto en el BEC con motivo del décimo aniversario de BetiOn, en el que la Policía Local de Barakaldo recogió en nombre de las policías locales vascas un reconocimiento por su implicación en este servicio y en el que también fueron distinguidos otros servicios de emergencia.