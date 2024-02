Barakaldo incorpora 347 ceniceros en las papeleras para reducir las colillas en el suelo

La localidad vizcaína de Barakaldo instalará 347 nuevos ceniceros en las papeleras de sus calles para intentar "eliminar en la medida de lo posible" las colillas en el suelo, tras lo que sumará cerca de 600 ceniceros de este tipo en sus distintos barrios.

Según ha informado el Ayuntamiento, esta iniciativa da respuesta a una moción aprobada en el pleno municipal y continúa la labor iniciada en 2021 por el Área de Servicios Municipales, que instaló 227 ceniceros en papeleras "a modo de experiencia piloto".

Con los nuevos 347 que se van a incorporar ahora, la ciudad contará con cerca de 600 papeleras con ceniceros distribuidas por los barrios. En palabras del concejal de Servicios Municipales para los Barrios y la Ciudad, David Arribas, "con estas papeleras multifuncionales estamos ofreciendo a la ciudadanía la alternativa de tirar las colillas en un espacio oportuno y adecuado para ello, evitando ensuciar nuestras calles y contaminarlas".

Este nuevo modelo de papeleras se está instalando en las zonas peatonales y con mayor tránsito de los barrios. La inversión municipal ha sido de 17.366 euros, que se suma a los 8.745 euros invertidos en el año 2021.

"Estas papeleras ofrecen un nuevo servicio a los vecinos y vecinas para que se pueda cuidar nuestra ciudad. No solo permite no ensuciar el suelo con las colillas sino que además nos da la opción de reducir la contaminación del Medio Ambiente al no dejarlas en los suelos", ha insistido Arribas.

Por ello, ha animado a los vecinos a "apagar los cigarrillos en estos ceniceros y depositarlos en ellos, ya que de esa forma conseguiremos un Barakaldo más verde y más sostenible, porque todos los gestos, por pequeños que sean, valen".