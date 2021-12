El Bar Mingo, de Duruelo de la Sierra, un establecimiento joven pero "con suerte" vende dos décimos del 91.179

El Bar Mingo, en Duruelo de la Sierra (Soria), ha vendido dos números del 91.179, cuarto premio dotado con 200.000 euros a la serie, un establecimiento relativamente joven, pero con experiencia a la hora de "repartir suerte" en sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

"Si te digo la verdad, no sé ni lo que he vendido ni a quien", explica su dueño, Lamberto Hernández que avanza que no es el primer premio que reparte desde que abriera el local en 2013.

"Intentamos hacerlo bien", añade mientras se encontraba atendiendo el bar al que se estaban acercando gente de la localidad soriana preguntando a quién le había tocado.

Hernández ha apuntado que no es el primer premio que reparte, que ya había dado alguno de La Primitiva, el Gordo de la Primitiva y la Quiniela.