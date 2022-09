Baños (CUP) no ha declarado al oponerse la jueza a que lo hiciera en catalán

El exdiputado de la CUP Juan Baños se ha negado este jueves a declarar ante la sala que le ha juzgado por un presunto delito de desobediencia, por negarse a contestar a Vox en el juicio del "procés", tras no permitirle la magistrada que lo hiciera en catalán, argumentando que estaba obligado a hacerlo en castellano.

Su letrado ha sido el encargado de defender su absolución, explicando que no cometió una desobeciencia grave y su negativa a contestar a Vox "en la práctica no tuvo ninguna consecuencia", además de que ya abonó la multa de 2.500 euros que estimó el Supremo, apuntando que condenarle ahora "puede generar la duda de si en realidad se están protegiendo otros intereses".

El Juzgado de lo Penal número 30 de Madrid ha celebrado este jueves el juicio al exdiputado de la CUP por desobediencia grave por no responder a las preguntas de Vox cuando compareció como testigo en el juicio del "procés" en 2019, y en el que la Fiscalía ha rebajado de seis meses de cárcel a cuatro su petición de pena.

Baños ha sido juzgado en este órgano porque ya no es aforado y porque es la jurisdicción en la que se cometió el presunto delito, al contrario de lo que ocurrió este miércoles con la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, acusada del mismo delito y juzgada en el Tribunal Supremo al ser aforada.

Poco después de comenzar el juicio la magistrada Hortensia Oro-Pulido ha denegado la petición del letrado del procesado para que tuviese un traductor de catalán, al igual que lo ha hecho la Fiscalía.

"En la Comunidad de Madrid la lengua oficial es el español. Si quiere declarar aquí, tiene que expresarse en castellano; no le voy a dejar intérprete porque no tiene derecho", ha dicho la jueza, que ante la insistencia de Baños ha zanjado la cuestión: "No le voy a permitir que conteste en catalán porque no tengo ninguna obligación".

La magistrada ha argumentado que no iba a permitir un traductor de catalán en un juzgado madrileño, y no "por una decisión caprichosa", tras lo que ha preguntado al acusado si declararía, a lo que él ha respondido que si no podía hacerlo en catalán no, y se ha sentado.

El letrado de la defensa, Carles López, ha hecho constar su protesta al considerar que se vulneran los derechos fundamentales del acusado, y ya al acabar el juicio ha dicho a la prensa que cree que puede ser causa de nulidad del juicio, aunque no tiene interés en repetirlo.

Por su parte Baños ha dicho al salir que lo ocurrido en la sala le ha parecido ridículo.

En el juicio la fiscal ha rebajado de seis meses de cárcel a cuatro meses la petición de pena para el exdiputado de la CUP, subrayando que cometió claramente un delito de desobediencia, ya que el presidente del tribunal del "procés" le explicó varias veces que, como testigo que era, estaba obligado a contestar a todas las partes, y que lo contrario tendría consecuencias.

Además Baños sostuvo su actitud en varios recursos y escritos, a pesar de ser multado, ha aseverado.

Por su parte el letrado de Baños ha pedido su absolución porque no cometió una desobeciencia grave, y su negativa a contestar a Vox en aquel juicio "en la práctica no tuvo ninguna consecuencia", ya que ni siquiera se mencionó en la sentencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No se negó a declarar", ha sostenido el abogado, explicando que Baños le dijo al presidente de la Sala que sí contestaría a sus preguntas, aunque no directamente a las de Vox.

Ha incidido en que el procesado ya abonó la multa de 2.500 euros a la que fue condenado, y juzgarle ahora por lo mismo "puede generar la duda de si en realidad se están protegiendo otros intereses", hacerse la pregunta de "si se pretende tutelar el derecho de Vox a preguntar".

Antes de entrar al juicio, que ha quedado visto para sentencia, Baños ha dicho a la prensa, acompañado por Eulàlia Reguant, que "el resultado judicial no tiene interés" porque la inhabilitación ya no le afecta y no va a entrar en prisión.

Sobre el hecho de por qué en el juicio del procés no contestó a las preguntas de Vox a través del juez Pablo Llanera, Baños ha contestado que "si el señor Llanera tiene afición de ser ventrílocuo del señor Ortega Smith y repetir lo que dicen los fascistas, es una decisión suya... Yo no tengo nada que decir a un partido de ultraderecha.".