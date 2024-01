Bangladesh.-La oposición de Bangladesh convoca dos días de protestas contra el Gobierno y exige una repetición electoral

El ministro de Exteriores defiende unos comicios "transparentes, libres y justos"

El Partido Nacional de Bangladesh (BNP), la principal formación opositora del país, ha convocado este lunes dos días de protestas contra el Gobierno de la primera ministra, Sheij Hasina, y ha exigido que se celebre cuanto antes una repetición electoral tras boicotear los comicios del sábado por considerar que se desarrollaban en un clima "fraudulento" y sin garantías democráticas.

Más de una decena de partidos opositores se han sumado al boicot, por lo que han reivindicado ahora que la repetición electoral es necesaria dado el "rechazo" de la sociedad a unos comicios que han registrado tan solo un 40 por ciento de participación, la mitad que en las elecciones de 2018.

Así, han solicitado el rechazo de los resultados emitidos hasta el momento y la cancelación total del proceso electoral, además de la dimisión de la primera ministra, a la que acusan de socavar los derechos y libertades de los ciudadanos.

La oposición ha vuelto a reivindicar la celebración de unos comicios con la supervisión de un gobierno de transición, como se hacía hasta 2011, cuando el Tribunal Supremo falló que este sistema era inconstitucional, y ha instado a dos días de protestas para este martes y miércoles.

"La gente de este país ha rechazado de forma unilateral y espontánea las elecciones de este fin de semana", ha señalado Abdul Moyin Jan, alto cargo del BNP, en declaraciones al diario 'The Daily Star'. No obstante, ha dado las gracias a todos aquellos que han rechazado los comicios y no han acudido a votar.

En este sentido, ha aseverado que el Gobierno ha fracasado a la hora de facilitar el acceso a los colegios electorales ante las amenazas de los opositores. "No ha habido votación ni elecciones el 7 de enero. Lo que ha sucedido es un robo y un fraude", ha dicho.

EL GOBIERNO DEFIENDE EL PROCESO ELECTORAL

Por su parte, el ministro de Exteriores del país, Abdul Momen, ha defendido las elecciones y ha señalado que los comicios han salido adelante de forma "transparente, libre y justa" y "sin intervención" alguna. Además, ha dado las gracias a la Comisión Electoral de Bangladesh por tomar medidas "contundentes" contra los saboteadores.

"No se ha producido una votación falsa ni ha habido violencia. Ha sido un proceso justo, libre, transparente y creíble", ha apuntado antes de resaltar que a pesar de las amenazas, "la gente ha salido de casa y ha ido a votar". "Es el éxito de la gente", ha continuado.

Asimismo, ha agradecido a las fuerzas de seguridad un procedimiento "independiente, libre y estandarizado" y ha puntualizado que la gubernamental Liga Awami es un partido "demócrata". "Creemos en la democracia", ha añadido.

El ministro ha afirmado a su vez que Hasina, que llegó al poder en 2009 y se ha hecho ahora con la victoria para el que sería su cuarto mandato consecutivo, es un "símbolo del desarrollo y el bienestar" de la población.