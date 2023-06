Bandera defiende que los arrestos de la causa ORA se practicaron con normalidad: "Fue un operativo como cualquier otro"

El policía dice que entregó su móvil de forma voluntaria, pero sin presencia de abogado y desconociendo qué estaba pasando

El policía Iván Bandera, acusado en el marco del juicio contra los investigadores del caso Cursach, ha defendido que las detenciones de la causa ORA se practicaron con normalidad. "Fue un operativo policial como cualquier otro", ha dicho ante el Tribunal.

Antes de empezar su declaración, Bandera ha informado que únicamente respondería a las defensas. Seguidamente, preguntado por su abogado por su experiencia profesional, ha contado a la Sala que en 2013 fue cuando llegó a la brigada de la Policía Judicial en el grupo de Blanqueo de Capitales, donde estuvo hasta 2018.

Cuando empezó, ha asegurado que la investigación de la operación 'Sancus', del caso Cursach, ya estaba en marcha. Y sobre sus funciones, ha matizado que fueron evolucionando hasta el punto que se convirtió en el encargado obtener las fuentes de información, mientras otros se ocupaban de otros asuntos. "Todas nuestras gestiones, oficios y atestados había que transmitírselas a Fiscalía, casi diariamente", ha apuntillado el policía.

Respondiendo a su abogado, Bandera ha continuado explicando, sobre los grupos de WhatsApp, que existían "varios" y que todos se usaban "para cuestiones personales, fundamentalmente".

"Es cierto que también se trataban cosas laborales, pero en menor medida. Todos éramos trabajadores que nos veíamos diariamente, y con los fiscales y el juez cada dos o tres días a lo sumo", ha expresado, reiterando que, como se veían "todos los días, se hablaba en persona lo que fuera necesario" y los chats eran "para cuando se está en casa, pero residual".

Por otro lado, el policía ha negado que participara en las labores analíticas del documento relacionado con el presunto soborno cobrado por Álvaro Gijón, porque carece de esos conocimientos. "No tengo los conocimientos para llevar a cabo un análisis de estas características, nunca he hecho una investigación de este tipo", ha reiterado Bandera.

Posteriormente, ha explicado el proceso en el que se enmarcaron las detenciones de la causa ORA, volviendo a enfatizar que fue "un operativo como cualquier otro". Así, ha relatado que en un primer término el jefe de grupo les emplazaba a una reunión en la que se detallaban la labores que debía realizar cada uno.

En esta línea, también les informaban de las detenciones que había que hacer, dónde y los motivos del arresto, a la vez que se les proporcionaba un resumen "para tener los conocimientos básicos de lo que se iba a realizar".

Seguidamente, ha expuesto a la Sala que, a la hora de practicar las detenciones, acudieron "bastantes" agentes de la brigada judicial que no están acusados. "Sí, había más de los que hay aquí sentados; participaron muchos otros policías de mi mismo rango que realizaron funciones iguales a las mías", ha respondido el policía a su abogado.

Por otro lado, interrogado por el proceso de custodia en los calabozos una vez completada una detención, Bandera ha indicado que, desde que se llega a comisaría con el detenido, la custodia la hace la brigada de Seguridad Ciudadana.

Además, sobre su presencia en los interrogatorios de los detenidos, ha puntualizado que estaba en calidad de secretario. "Escribir lo que estás escuchando no te permite participar activamente. Participé en concepto de persona que escribe en el ordenador las preguntas y respuestas, luego se entrega el documento, en su caso se corrige, y después se lee y se firma", ha remarcado el policía, concretando que "todas y cada una de las declaraciones fueron realizadas en presencia del letrado que asistía".

Bandera, que fue uno de los policías encargados de proceder al arresto del hermano de Gijón, ha detallado al respecto que la detención se llevó a cabo sin "ningún problema en absoluto".

FILTRACIONES

El policía ha negado ante el Tribunal que filtrara informaciones del caso ORA a la prensa. "Ninguna de ellas, nunca he facilitado información a nadie", ha insistido en la Sala.

También ha indicado, durante su intervención, que tuvo conocimiento de que se iban a investigar algunas filtraciones porque una funcionaria del juzgado informó a él y al inspector José Luis García Reguera --también acusado-- que tenían que recoger unos oficios, entre ellos el dirigido al grupo de Blanqueo para investigar una serie de filtraciones.

"Como no somos quien para hacer esta investigación porque podemos ser parte, se acordó que se enviaran a la Jefatura y que no pasara por manos de ninguno de nosotros", ha especificado Bandera.

ENTREGA DEL MÓVIL

En el marco de su detención, el acusado ha recordado que estaba trabajando en la oficina de denuncias --había solicitado anteriormente un cambio de destino con motivo de su paternidad-- cuando sucedió.

"En uno de los descansos salí a fumar y me pasaron un enlace de la detención de José Luis", ha señalado, contando que en ese momento fue cuando le requirieron a él. "Me pidieron que les acompañara y subimos al despacho de mi jefe, y ahí me dijeron que estaba detenido y que entregara la placa, la pistola y el móvil", ha manifestado.

Según ha relatado Bandera, por un momento dudó en hacer la entrega, pero le dijeron que si no daba el teléfono tenía que bajar a los calabozos y esperar al auto judicial. "Entonces accedo y lo doy", ha dicho, junto con las claves de acceso y desbloqueo, sin presencia todavía de su abogado, que era de oficio.

"Cuando llegó el letrado me preguntó si la entrega era voluntaria y resumidamente le dije que sí, porque a un abogado que desconoce, y yo, lo que estaba pasando, es difícil dar más explicaciones", ha sentenciado, resaltando, además, que en el momento de la entrega no se hizo el acta. "Fue después", ha concluido el policía.